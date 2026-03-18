Ανοδικές τάσεις στις χρηματαγορές την Τετάρτη

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη, θετικά έκλεισαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Άνοδος στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,63%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 1,06%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,93%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 1,10%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,32%.

Απώλειες καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει άνοδο 1,04% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 1,22%.

Ανοδικά τα futures στη Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,53%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,56%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,72%.

Άνοδος για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη και στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 1,95%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 5,04%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε θετικά κατά 2,49% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 2,87%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,45%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,61% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,31%.

Πτώση για ευρώ και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1534 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.983,48 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,38%.

Εν τω μεταξύ, υποχωρούν την Τετάρτη οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

