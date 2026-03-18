Ανοδικές τάσεις στις χρηματαγορές την Τετάρτη

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη, θετικά έκλεισαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1534 δολάρια, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται ο χρυσός.
Άνοδος στις ευρωαγορές
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,63%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 1,06%.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,93%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 1,10%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,32%.
Απώλειες καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει άνοδο 1,04% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 1,22%.
Ανοδικά τα futures στη Wall Street
Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,53%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,56%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,72%.
Άνοδος για τα ασιατικά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη και στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 1,95%.
Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 5,04%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε θετικά κατά 2,49% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 2,87%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,45%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,61% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,31%.
Πτώση για ευρώ και χρυσό
Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.983,48 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,38%.
Εν τω μεταξύ, υποχωρούν την Τετάρτη οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.
