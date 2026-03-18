Σε δύο νέες στρατηγικές στεγαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη σημαντική ενίσχυση της προσφοράς κατοικίας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση της αδρανούς δημόσιας περιουσίας αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο συνέδριο για την εκμετάλλευση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας Hellenic Public Property conference που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ και η Boussias events.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι παρεμβάσεις αφορούν, στο πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής, και το πρόγραμμα Αξιοποίησης Ανενεργών Στρατοπέδων, το οποίο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Για πρώτη φορά, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποκτά ενιαίο και σαφή σκοπό, την ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας εντός του αστικού ιστού, σε αντίθεση με παλαιότερα μοντέλα που οδηγούσαν σε γκετοποίηση ή σε παραγωγή απομονωμένων στεγαστικών δομών. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων κατοικιών στις γειτονιές των πόλεων, ενταγμένων στις τοπικές κοινότητες και στις πραγματικές ανάγκες τους» ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου η υπουργός.

Παρότι η Ελλάδα διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, τα νέα ζευγάρια εξακολουθούν κι αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση. «Τρεις στους δέκα πολίτες, και πρωτίστως οι νεότεροι, αδυνατούν να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή στέγη. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό, δημιουργώντας πρόσθετο στεγαστικό απόθεμα για τις ανάγκες αυτών των ομάδων» είπε η κα Μιχαηλίδου.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής η υπουργός υποστήριξε πως το νέο μοντέλο βασίζεται στη λογική της παραδοσιακής αντιπαροχής, αλλά θα εφαρμόζεται όχι σε ιδιωτικά, αλλά σε δημόσια οικόπεδα. «Στόχος είναι η αξιοποίηση της λιμνάζουσας δημόσιας γης, ώστε να προκύψουν πολλαπλά οφέλη, όπως η αύξηση του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, ενισχύοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά και η δέσμευση τουλάχιστον 30% των νέων κατοικιών για κοινωνικά ευάλωτους πολίτες» είπε η κα Μιχαηλίδου.

Το έργο αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται στην Αττική, στην Πάτρα, στον Πύργο και στη Λάρισα, τα οποία έχουν ήδη εντοπιστεί και θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης τους.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Αξιοποίηση Ανενεργών Στρατοπέδων η κα Μιχαηλίδου ανέφερε πως γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Μέσω αυτής της παρέμβασης προγραμματίζεται η δημιουργία 2.300 σύγχρονων διαμερισμάτων, με άμεσο ορίζοντα υλοποίησης και στόχο την ανάπτυξη νέων, πλήρως λειτουργικών γειτονιών με σχολεία, κοινόχρηστους χώρους κι αθλητικές εγκαταστάσεις» τόνισε η ίδια.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας προχωρά η αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και στην Πάτρα.

Αναφερόμενη στη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών η κα Μιχαηλίδου ανέφερε πως μετά από διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εξασφαλίστηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. «Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο η χώρα αξιοποιεί με δημιουργικότητα και ταχύτητα, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά την απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μεγάλων στεγαστικών έργων» εξήγησε η ίδια.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της η υπουργός ανέφερε πως οι δύο αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 43 στεγαστικών πολιτικών, με συνολικό προϋπολογισμό 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της στεγαστικής πίεσης, η ενίσχυση των νοικοκυριών και η δημιουργία μόνιμων, βιώσιμων λύσεων για το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας» κατέληξε η ίδια.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.