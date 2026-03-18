Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Η ΠΟΜΙΔΑ απήυθυνε το αίτημα για αναβολή για τους εξής λόγους:

Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών.

Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ. Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του Μ.Ι.Δ.Α.

Είναι συνεπώς απαραίτητο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι ποιες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση πρέπει να προβλεφθούν και ποιοί κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:



Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα Αθήνα, 18.3.2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα αναβολής της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων μέχρι τη δήλωση των λογαριασμών στο Μ.Ι.Δ.Α. – Οι αναγκαίες ρυθμίσεις και εξαιρέσεις από το μέτρο.

Αξιότιμοι κε Υπουργέ, κε Διοικητά

Ως γνωστόν, παρότι έχουν απομείνει μόνον δύο εβδομάδες μέχρι την 1η Απριλίου, ημερομηνία της μετ΄αναβολή έναρξης ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων των ακινήτων, η μη εφαρμογή του οποίου επισύρει σε βάρος των φυσικών προσώπων των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών, τις σοβαρότατες φορολογικές συνέπειες της παρ. 5 του άρθρου 39 ΚΦΕ, δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση η οποία σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 210 Ν. 5222/2025, θα καθορίσει τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων. Επί του θέματος αυτού οι απόψεις μας είναι οι εξής:

Από καθαρά νομική άποψη η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί έμμεση κατάργηση μιας από τις λίγες υπέρ των εκμισθωτών ακινήτων διάταξης του Α.Κ., της πάγιας ρύθμισης του άρθρου 601 το οποίο προβλέπει ότι η καταβολή του μισθώματος γίνεται στον τόπο της κατοικίας του εκμισθωτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, και ακυρώνει τον όρο των περισσοτέρων ισχυόντων μισθωτηρίων συμφωνητικών σύμφωνα με τον οποίο η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην κατοικία του εκμισθωτή.

Ως κύρωση σε βάρος των εκμισθωτών για την εκ μέρους των ενοικιαστών τους άρνηση τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προβλέπεται η αποστέρησή τους από τη νόμιμη έκπτωση -5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων τους! Θα τιμωρούνται δηλαδή με αποστέρηση νομίμου δικαιώματός τους οι ιδιοκτήτες, επειδή κάποιοι ενοικιαστές τους, κυρίως εκείνοι που δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος του Νοεμβρίου, θα αρνούνται αυθαίρετα να τους καταβάλουν τραπεζικά τα μισθώματά τους!

Ως κύρωση σε βάρος των ενοικιαστών προβλέπεται η αποστέρησή τους από την ετήσια ανά Νοέμβριο επιστροφή ενός ενοικίου (ήδη δύο ενοικίων για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου) αλλά και του κλασσικού επιδόματος στέγασης που εισπράττουν οι ίδιοι, χωρίς σημειωτέον μάλιστα να ερευνάται αν πράγματι καταβάλουν τα ενοίκια στους εκμισθωτές τους!

Εν όψει των παραπάνω σοβαρών συνεπειών και στα δύο μέρη, καθίσταται προφανές ότι θα πρέπει να προηγηθεί η δήλωση από τους εκμισθωτές στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.), των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης των ενοικίων, ενός ή και περισσοτέρων για κάθε μίσθωση, και μετά να αρχίσει η εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ανά μήνα τραπεζικής καταβολής τους. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί προηγουμένως κάποιος χρόνος προετοιμασίας, ιδιαίτερα σε μισθώσεις με πολλούς συνεκμισθωτές, έως ότου αποφασιστεί σε ποιους λογαριασμούς, παλαιούς ή και νέους που θα ανοιγούν τώρα στις τράπεζες, θα γίνονται οι καταθέσεις αυτές, ώστε να δηλωθούν σωστά οι λογαριασμοί στην πλατφόρμα.

Επειδή συνεπώς η υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση δεν μπορεί να προηγηθεί της δήλωσης των τραπεζικών λογαριασμών στο Μ.Ι.Δ.Α., ζητούμε την αναβολή της έναρξης εφαρμογής του μέτρου μέχρι την ολοκλήρωση της δήλωσής τους. Τυχόν επιμονή να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026 αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που θα αναγκαστούν να κάνουν ουρές στις τράπεζες για να ανοίξουν εσπευσμένα τους κατάλληλους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και των δύο πλευρών λόγω της μόνιμης πλέον μηνιαίας ταλαιπωρίας τους στα γκισέ των τραπεζών και του διαρκούς κινδύνου απωλείας δικαιωμάτων τους.

Σε ότι αφορά τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, προτείνουμε και πάλι να εξαιρεθούν ρητά από τις κυρώσεις αυτές, τα εξής μισθώματα κατοικιών:

1. Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

2. Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

3. Τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

4. Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής

5. Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο παρακατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

Σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ζητούμε να οριστεί ρητά ότι:

• Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους ή και σε λογαριασμό ενός και μόνον εξ αυτών ή και εξουσιοδοτημένου τρίτου, που θα δηλωθεί στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

• Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον δηλωθούν στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

• Τα μηνιαία μισθώματα ύψους έως 1250 € να οριστούν ρητά ως ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης και τυχόν αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

• Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.

Πηγή: skai.gr

