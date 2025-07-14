Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου και ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» της ΔΥΠΑ.

Η δράση θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει το Σάββατο, 26 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν από μια έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων περιλαμβάνουν:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

Ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2024 ατομικό ή οικογενειακό

Ηλικία

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.860.000 ευρώ.





Πηγή: skai.gr

