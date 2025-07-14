Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αγορές φαίνεται να αντέχουν τον τελευταίο γύρο της «τραμπικής αναστάτωσης». Οι επιστολές που συνεχίζει να στέλνει ο Τραμπ προς τους εμπορικούς εταίρους, ανακοινώνοντας πολύ υψηλούς δασμούς που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου ερμηνεύονται κυρίως ως μια ακόμη αναβολή της προθεσμίας της 9ης Ιουλίου και αντιμετωπίζονται κυρίως ως διαπραγματευτική μπλόφα.

Τα νομίσματα των κύριων οικονομιών (G10) κινούνται σε στενά περιθώρια μεταξύ τους και είναι αξιοσημείωτο ότι η αντίδραση των αγορών στις ειδήσεις για δασμούς είναι πλέον είτε αδιάφορη είτε ενισχύει το δολάριο – μια σαφής απόκλιση από την αρχική αντίδραση στην «ημέρα απελευθέρωσης» του Απριλίου. Μόνο η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ συνεχίζει να εκπέμπει ανησυχητικά σήματα, καθώς τα μακροπρόθεσμα ομόλογα συνεχίζουν το sell off ως αντίδραση στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ και στα τεράστια ελλείμματα που προβλέπει στο διηνεκές – αν και και εκεί η εικόνα παραμένει μέχρι στιγμής ομαλή.

Αυτή η ανθεκτικότητα θα δοκιμαστεί σίγουρα αυτήν την εβδομάδα. Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για τυχόν ενδείξεις προόδου. Πρόσθετη πηγή ανησυχίας για το δολάριο αποτελεί η επίθεση του Τραμπ στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς πιέζει για μείωση επιτοκίων ταχύτερα απ’ όσο προτίθεται η Fed. Η έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ για τον Ιούνιο, που δημοσιεύεται την Τρίτη, θα μπορούσε –αν καταγράψει υψηλό ποσοστό– να ενισχύσει τη θέση της Fed. Το μακροοικονομικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης ασυνήθιστα γεμάτο: τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου αναμένονται την Τετάρτη, και την Πέμπτη θα ακολουθήσει μια σειρά με κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας Μαΐου και Ιουνίου την επόμενη ημέρα.

Στερλίνα

Η πτώση στον αριθμό των μισθωτών εργαζόμενων που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα έριξε βαριά σκιά πάνω στη στερλίνα και γενικά στα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία. Υποδήλωσε ότι οι εργοδότες αντιδρούν αρνητικά στον πρόσφατο γύρο αύξησης των εργοδοτικών εισφορών. Αυτό καθιστά τη δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης Μαΐου/Ιουνίου την Πέμπτη ιδιαίτερα κρίσιμη – ίσως ακόμη σημαντικότερη και από τα στοιχεία πληθωρισμού της Τετάρτης, τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν ελάχιστη μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, εμείς (και η Τράπεζα της Αγγλίας) θα έχουμε σαφέστερη εικόνα για την έκταση της επιβράδυνσης των βρετανικών μακροοικονομικών στοιχείων – αν και το απογοητευτικό αποτέλεσμα του μηνιαίου ΑΕΠ την περασμένη εβδομάδα δεν αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι.

Ευρώ

Όπως και την περασμένη εβδομάδα, έτσι και αυτή δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αγορές αν και θα υπάρξει μια σειρά ομιλιών από αξιωματούχους της ΕΚΤ. Δεδομένου ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται πλέον στο 2%, οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για μία μόνο ακόμη μείωση – και αυτή όχι άμεσα. Η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, επομένως η κύρια κινητήρια δύναμη για το ευρώ αυτή τη στιγμή είναι οι εξελίξεις αλλού, όπως ενδεικτικά στην απόδοση της αμερικανικής οικονομίας και στην αντιπαράθεση του Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Δολάριο

Οι αγορές φαίνεται προς το παρόν να στηρίζουν τον επικεφαλής της Fed Πάουελ στην αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση Τραμπ και έχουν σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed του Ιουλίου. Το βλέμμα όλων στρέφεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Ιούνιο την Τρίτη, ως επιβεβαίωση της στάσης της Fed. Η επίδραση των δασμών στις τιμές καταναλωτή έχει μέχρι στιγμής υπάρξει περιορισμένη, αλλά δύσκολα αυτό θα διαρκέσει επ’ άπειρον. Οι εισαγωγείς τελικά θα εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν συγκεντρώσει πριν την επιβολή των δασμών και οι τιμές θα πρέπει να επαναπροσαρμοστούν προς τα πάνω – ειδικά στο πλαίσιο μιας υγιούς αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης. Προς το παρόν, το δολάριο φαίνεται να χρειάζεται έναν καταλύτη για να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα – και μια υγιής αποτύπωση του πληθωρισμού δύσκολα θα λειτουργήσει ως τέτοιος.



