Σέφκοβιτς: ΕΈ και ΗΠA πλησιάζουν σε μια καλή εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε ένα καλό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές στις εμπορικές συνομιλίες τους, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς.

«Η αίσθηση στην πλευρά μας είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε ο Σέφκοβιτς πριν από μια συνάντηση με τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι οι δασμοί 30%, που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στην ΕΕ, θα εξαφάνιζαν πρακτικά το εμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

