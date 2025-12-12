Το όνομα του αγροτοσυνδικαλιστή που περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως «εγκέφαλος» στη νέα υπόθεση απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη περιλαμβάνεται στις σελίδες της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε προ μηνών στη Βουλή.

Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο του 2021 ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ακούγεται να λέει σε συνομιλητή του ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής και διαχειριστής του ΚΥΔ ανέλαβε «να της φτιάξει μια δουλειά με δικαιώματα-μαϊμού, να πάρει εθνικό απόθεμα και της είχε δηλώσει και κάτι περιοχές που είχε μόνο βράχια, όχι μόνο σε αυτήν, σε άλλους 800».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ενώ στο ίδιο σωματείο εργαζόταν και ο λογιστής. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εμπλεκόμενη δικηγόρος είναι σύζυγος του τελευταίου.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI», έχει προχωρήσει σε 15 συλλήψεις, ενώ συνολικά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ξεπερνούν τα 40.

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις ποσό άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Οι κατά τα φαινόμενα ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης μέσω των οποίων εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλονταν μέσω του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων».

Τον συντονισμό της διαδικασίας φέρεται να είχε ο αντιπρόεδρος της Ενωσης, ενώ διερευνώνται η δράση και ο ρόλος μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, αδελφή, μητέρα, πεθερά).

Πηγή: skai.gr

