Οι έρευνες του τελευταίου διαστήματος από τις Αρχές οδήγησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για τους 15 - και συνολικά για 42 άτομα - με κορύφωση τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), του ελληνικού FBI, που πραγματοποιήθηκε σήμερα πρωινές ώρες σε περιοχή του νομού Ηρακλείου για πλαστές δηλώσεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη neakriti, αυτή την ώρα οι συλληφθέντες βρίσκονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και όπως είπε σε δήλωσή του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, πρόκειται να γίνει μεταγωγή τους στην Αθήνα, καθώς η διαδικασία θα κινηθεί μέσω της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά κοινοτικούς πόρους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος των κατηγορούμενων Γιώργος Κοκοσάλης: «Είμαστε σε ένα πρώιμο και εμβρυακό στάδιο. Το σίγουρο είναι ότι το δικονομικά ορθό και νομοθετικά δεσμευτικό και είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι άπαντες οι κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Αθήνα στον Ευρωπαίο εισαγγελέα, δεν είναι αρμοδιότητα εδώ της εισαγγελίας των πλημμελειοδικών Ηρακλείου και του Εφετείου Ηρακλείου.

Είναι εδαφική ιδιότητα Αθηνών λόγω ότι την προκαταρκτική διενεργεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δεν μπορώ να σας πω για ευρήματα, ούτε τον λόγο που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, φαίνεται πως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στη σύλληψη όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά μέχρι εκεί.

Και αυτό το γνωρίζουμε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους ή από τα συγγενικά τους πρόσωπα που μας κάλεσαν εδώ. Είναι ακόμη στις έρευνες είναι ακόμη πρώιμο το στάδιο. Τα υπόλοιπα στην διάρκεια της ημέρας.

Δεν έχουμε ενημερωθεί για τον λόγο που βρισκόμαστε εδώ. Δεν μπορέσαμε να τους δούμε τους εντολείς μας. Όλοι οι κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται. Δεν ξέρω πότε θα μεταχθούν στην Αθήνα.

Είναι τόσες πολλές οι παράλληλες έρευνες που γίνονται σε χώρους, σπίτια, αποθήκες, που θεωρώ ότι είναι απίθανο να τελειώσει σήμερα η δικογραφία. Μάλλον αύριο το βλέπω, τη Δευτέρα ίσως να μεταβούν στον εισαγγελέα στην Αθήνα και πιθανόν Πέμπτη με Παρασκευή θα γίνουν οι απολογίες».

Ανάμεσα στους συλληφθέντες με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης είναι λογιστής μεγάλου συνεταιρισμού (από το σπίτι του οποίου οι Αρχές «ξήλωσαν» ηλεκτρονικό υπολογιστή), δικηγόρος και αγρότης, πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ερευνώμενο διάστημα είναι από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει είναι αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

