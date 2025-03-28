ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται - Τι ισχύει με την προπληρωμένη κάρτα

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσαν πως τη Δευτέρα 31/03, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 264.729.437 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα επιδόματα είθισται να καταβάλλονται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή από σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα πληρώνονται:

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 455.423 – 81.878.334 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 194.492 – 23.499.518 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 162.020 – 36.935.390 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 193.440 – 89.298.674 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 525 – 172.058 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.270 – 188.066 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.440 – 5.174.500 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.917 – 9.091.018 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 106 – 83.685 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 9.953 – 13.027.350 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 2 – 600 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.575 – 234.343 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 269 – 28.830 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 601 – 457.122 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.787 – 1.348.624 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.542 – 3.290.325 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.074.383

Σύνολο καταβολών: 264.729.437

Σε προπληρωμένη κάρτα οι πληρωμές

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα επιδόματα Μαρτίου (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Γέννησης και Αναδοχής) θα πληρωθούν μέσω του νέου θεσμού της προπληρωμένης κάρτας.

Κατά τη λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος – το οποίο στηρίζει την διαδικασία έκδοσης προπληρωμένων καρτών – εντοπίστηκαν περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν, έως τις 24.03.2025 την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αίτησης, με αποτέλεσμα να μην παραλάβουν τις προπληρωμένες κάρτες τους λόγω:

Έλλειψης τραπεζικού λογαριασμού στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ).

Δυσκολίας ολοκλήρωσης της αίτησης ακόμα και κάποιοι οι οποίοι διέθεταν λογαριασμό.

Ανάγκης επιπλέον χρόνου για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών.

Για αυτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μεταβατικά και για τελευταία φορά, στον αριθμό λογαριασμού στον οποίο λάμβαναν έως σήμερα τις παροχές τους βάσει της αίτησής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη στήριξή τους.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η δεύτερη δόση του Α21-Επίδομα Παιδιού, θα καταβληθεί μέσω προπληρωμένης κάρτας στις 30 Μαΐου 2025.

Πηγή: skai.gr

