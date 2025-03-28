Στα ίδια επίπεδα για ακόμα ένα χρόνο θα διατηρηθούν τα επιτόκια των πάγιων ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, προσφέροντας «ανάσα» σε χιλιάδες φορολογούμενους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τροπολογία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται η ρύθμιση για τα επιτόκια για τρίτο συνεχόμενο έτος, διατηρώντας σταθερό το κόστος εξυπηρέτησης των ρυθμισμένων χρεών, σε μια δύσκολη περίοδο λόγω του πληθωρισμού αλλά και τα υψηλά επιτόκια του ευρώ, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωσή τους, τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα παραμείνει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026, διατηρώντας τα επίπεδα που ισχύουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025.

Η διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, αφορά τόσο τις αρχικές ρυθμίσεις όσο και τις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, τα επιτόκια παραμένουν:

Στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, και:

Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Ωστόσο, αυξημένα είναι τα επιτόκια για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου σε καθεστώς διακανονισμού:

Στο 5,84% για έως 12 δόσεις, και:

Στο 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.

Το μέτρο στοχεύει στην αποφυγή νέων …κυμάτων οφειλετών, οι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

