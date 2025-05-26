Σε νέο ιστορικό χαμηλό το περιθώριο των Ελληνικών 10ετών ομολόγων

Σε νέο χαμηλό των τελευταίων πέντε ετών υποχώρησε σήμερα το περιθώριο των Ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών τίτλων.

Συγκεκριμένα στο κλείσιμο της Ηλεκτρονικής Αγοράς της ΤτΕ (ΗΔΑΤ) το περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 0,42%.

Η απόφαση του προέδρου Τράμπ να παρατείνει έως την 9η Ιουλίου την αναστολή των ανταποδοτικών δασμών στην Ε.Ε ευνόησε τα ομόλογα της περιφέρειας και γενικότερα τις τοποθετήσεις υψηλότερου ρίσκου. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων με αποτέλεσμα να περιοριστεί η μεταξύ του απόσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ. Χθες, Κυριακή, όρισε την 9η Ιουλίου ως προθεσμία για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας Ουάσιγκτον - Βρυξελλών.

Η απόφαση προκάλεσε μίνι ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές ενισχύοντας σημαντικά και την ισοτιμία του ευρώ το οποίο έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο (1,1419) έναντι του δολαρίου από τις 30 Απριλίου. Η υποχώρηση στο ζήτημα ήρθε αφότου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον διαβεβαίωσε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. έχει ήδη δεχθεί πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς 25% στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητά της και από τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς 10% που ισχύουν σχεδόν για όλα τα άλλα αγαθά και επρόκειτο να αυξηθούν στο 20%.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 60 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,35% έναντι 2,93% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,42%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

