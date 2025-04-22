Περιορισμένο θετικό αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά ομολόγων είχε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poors την Μ. Παρασκευή.

Αλλωστε τόσο οι αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων όσο και το περιθώριο τους έναντι των Γερμανικών, βρίσκονται εδω και πολύ καιρό σε αναντιστοιχια με την χαμηλή πιστοληπτικής ικανότητα της χώρας, καθώς προσεγγίζουν, τα αντίστοιχα χωρών με πολύ υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα από εκείνη που διαθέτει η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,45% ενώ σήμερα έκλεισε στην ΗΔΑΤ στο 3,35%, υποχώρησε δηλαδή κατά περίπου 10 μονάδες βάσης.

Πάντως η θετική εικόνα που εμφάνισε όχι μόνο η Ελληνική αλλά και οι μεγαλύτερες αγορές της ευρωζώνης σε μεγάλο βαθμό αποδίδονται στις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικου Ταμείου, το οποίο εκτός από αυξημένη αβεβαιότητα εξαιτίας των δασμών, προεξοφλεί τουλάχιστον μία ακόμη μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο 2% από 2,25%.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ στην Εκθεση του σήμερα μείωσε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης για φέτος και το επόμενο έτος, επικαλούμενο την αύξηση των δασμών στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις του για το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο 0,8% το 2025 κα στο 1,2% το 2026, αμφότερες προβλέψεις κατά 0,2 μονάδες χαμηλότερες από ό,τι το ΔΝΤ είχε προβλέψει στην αρχή του έτους.

Για την Ελλάδα οι προβλέψεις του ΔΝΤ είναι ελαφρώς πιο συντηρητικές εκείνων της κυβέρνησης και της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 2% και 1,8% για το 2026, έναντι 2,3% αντιστοίχως. Αναμένει επίσης πληθωρισμό στο 2,4% για το 2025 και 2,1% για το 2026, σε σχέση με την πρόβλεψη της κυβέρνησης για 2,1% το 2025. Παράλληλα προβλέπει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 6,5% για το 2025 και 5,9% για το 2026 -η προηγούμενη πρόβλεψη του ΔΝΤ έκανε λόγο για 6,6%. Τέλος, προβλέπει το ποσοστό ανεργίας να ανέλθει στο 9,4% φέτος και 9% το 2026.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές αξίας 61 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,35% έναντι 2,44% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμοφωθεί στο 0,91%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.