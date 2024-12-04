Όμιλος ΟΤΕ: Πάνω από 90% η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2028

Στη δημιουργία ενός ισχυρού στόλου ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της σταδιακής αντικατάστασης των συμβατικών οχημάτων με νέα αμιγώς ηλεκτρικά, προχωρά ο Όμιλος ΟΤΕ. Το πλάνο μετασχηματισμού του στόλου εκτείνεται μέχρι το 2028, όπου η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να ξεπεράσει το 90% του συνόλου των οχημάτων.

Έως τις αρχές του 2025 o μετασχηματισμός του στόλου περιλαμβάνει συνολικά 828 νέα οχήματα για τους τεχνικούς της COSMOTE Technical Services, που μαζί με τα ήδη υπάρχοντα, αντιστοιχούν περίπου στο 30% σε σύνολο 2.963 οχημάτων.

Η κίνηση αυτή φέρνει τον Όμιλο ΟΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα από τις εκπομπές που προέρχονται από τις δραστηριότητές του έως το 2025 και από όλη την αλυσίδα αξίας μέχρι το 2040.

Στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη ενεργειακά οδήγηση των νέων οχημάτων, αλλά και στην ασφαλέστερη οδηγική συμπεριφορά, ο Όμιλος ΟΤΕ δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς της COSMOTE Technical Services να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελεσματικής και ασφαλούς οδήγησης.

Ο κ. Μπάμπης Μαζαράκης, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε, σχετικά: «Η δημιουργία ενός ισχυρού στόλου με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί ορόσημο στη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2040. Με την επένδυση σε σύγχρονα οχήματα μαζί με τις απαραίτητες υποδομές τους, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση των οδηγών μας, διασφαλίζουμε όχι μόνο την αποτελεσματική ενεργειακά χρήση των οχημάτων, αλλά και την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο «πράσινο» μέλλον».

Εξοικονόμηση 2.400t σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως

Με την αντικατάσταση του στόλου των εταιρικών οχημάτων, καθώς και με τη δημιουργία εκτεταμένου πανελλαδικού εταιρικού δικτύου φόρτισης, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει έμπρακτα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για Βιώσιμη Ανάπτυξη, που είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Telekom.

Η εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 2.400t ετησίως, που αντιστοιχούν σε εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρισμού 1.500 νοικοκυριών.

