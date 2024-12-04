Την αποδοχή της προσφοράς της κοινοπραξίας Fraport-Delta-Πηλέας για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο 2ο Growth Fund Summit που διοργανώνει το Υπερταμείο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπερταμείο, κατόπιν της αξιολόγησης ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ- ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ, αποτελούμενη από τις ακόλουθες εταιρείες:

α) Τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT AG» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%),

β) Την ημεδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου.

γ) Την ημεδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025. Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου, ενώ με τον τρόπο αυτό θα είναι άμεσα διαθέσιμα τα κεφάλαια για τους σκοπούς του Growthfund.

Η ανάδοχος κοινοπραξία, σύμφωνα με την επιχειρηματική της στρατηγική, την οποία υπέβαλε ως τμήμα της προσφοράς της, δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Έργα ανακαίνισης & εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

- Επέκταση και εκσυγχρονισμός του αεροσταθμού και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο απαλλοτριωμένο τμήμα περίπου 50 στρεμμάτων.

- Υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών (IT Infrastructure).

- Καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Μέσα από την ανακήρυξη της εν λόγω κοινοπραξίας αξιοποιείται, από το Growthfund η εκτενής εμπειρία της Fraport AG και του ομίλου Κοπελούζου στη διαχείριση και ανάπτυξη αεροδρομίων. Επιπλέον, η εμπειρία του ομίλου Κωνσταντακόπουλου στον τουρισμό θα υποστηρίξει την περαιτέρω βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας. Αυτή η συνδυασμένη τεχνογνωσία θα διασφαλίσει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής εμπορικής στρατηγικής για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής παραχώρησης (45,2 εκατ. ευρώ), το Growthfund εκτιμάται ότι θα εισπράξει επιπλέον σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον παραχωρητή (Growthfund).

Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα για το Growthfund (αμοιβή παραχώρησης και μερίσματα) στο σύνολο της 40ετούς περιόδου παραχώρησης ανέρχονται σε 71,2 εκατ. ευρώ σε ονομαστικές τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός στόχος του Growthfund, μέσω της παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, είναι η υλοποίηση σειράς επενδύσεων ενταγμένων σε ένα ολοκληρωμένο business plan για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου και την εξασφάλιση ενός συνδυασμού υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης υψηλής ποιότητας.

