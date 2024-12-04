Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, προβλέπονται για το 2025 σημαντικές μειώσεις φόρων και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας και του διοικητικού μοντέλου που διέπει την ΑΑΔΕ με στόχο να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό. Επιπλέον, νομοθετήθηκαν τα πιο ανταγωνιστικά κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας κατά την εισήγησή του τόνισε πως:

«Από σήμερα οι νέες μειώσεις φόρων και αυξήσεις στις αποδοχές των πολιτών είναι νόμος του κράτους. Συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μείωσης των φόρων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα των πολιτών, νοικοκυριών και επαγγελματιών.

Επιπροσθέτως, για να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους ταλαντούχους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες της πατρίδας μας, νομοθετήσαμε τα πιο ανταγωνιστικά φορολογικά κίνητρα στην Ε.Ε για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία.

Εισάγουμε εργαλεία, που διευκολύνουν τις συναλλαγές πολιτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων με την Πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τη φορολογική διοίκηση κάνοντας την Πολιτεία πιο αποτελεσματική στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και νοικοκυρεύουμε τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Από το 2019 μέχρι σήμερα καταργήθηκαν ή μειώθηκαν 72 φόροι. Η οικονομία μας συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσεται, πετυχαίνοντας επιδόσεις αρκετά υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που μας επιτρέπει να υλοποιούμε πολιτική με νέες μειώσεις των φόρων και αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε και για τα επόμενα χρόνια.

Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα για γίνει ακόμα φιλικότερη στις επενδύσεις, πιο ψηφιακή, με περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη ανεργία και χαμηλότερους φόρους».

Από την κατάθεση του σχεδίου νόμου ως την ψήφιση του ενσωματώθηκαν σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες πρόσθετες διατάξεις αφορούν στα εξής:

​Μείωση χρόνου προηγούμενης διάθεσης του ακινήτου στη βραχυχρόνια μίσθωση από τα τρία σε ένα έτος, ώστε να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά.

​Την απαλλαγή των 300 ευρώ μηνιαίως από τον φόρο εισοδήματος για τα φιλοδωρήματα να την δικαιούνται και οι διανομείς που συνδέονται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με ψηφιακές πλατφόρμες.

Προβλέφθηκε το δικαίωμα επιλογής ως προς τους κανόνες φορολόγησης του ΑΚΕΣ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών).

​Όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων εκ μέρους του Δημοσίου τομέα για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) Εξειδικεύονται περαιτέρω οι φορείς του δημοσίου τομέα που πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο και τα ευθυνόμενα πρόσωπα αυτών.

β) Προβλέφθηκε η δυνατότητα αλλαγής των ευθυνόμενων προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων.

γ) Προβλέφθηκε ανώτατο όριο για τα επιπλέον 50 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης.

δ) Προβλέφθηκε η δυνατότητα μη επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις αποστολής μικρού αριθμού ή ποσοστού εσφαλμένων στοιχείων.

