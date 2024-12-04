Να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, κάλεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην παρέμβασή του, κατά τη διάρκεια του 2ου Growthfund Summit, του συνεδρίου του Υπερταμείου, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η παρέμβαση έγινε στο πάνελ «Συμπράττοντας για την ανάπτυξη: Εργαλεία και ευκαιρίες για τις Εθνικές Υποδομές. O ρόλος των ΣΔΙΤ και άλλων εργαλείων στην επιτάχυνση των υποδομών, των δημόσιων έργων και των έργων μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα».

Ο κ. Σουρέτης υποστήριξε ότι οι ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και οι Παραχωρήσεις είναι διαθέσιμα και δοκιμασμένα εργαλεία για να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα υποδομών όπως π.χ. το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου Αττικής και να προσφέρουν μια ανάσα στους πολίτες, που ταλαιπωρούνται καθημερινά.

Με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για (οδικές) υποδομές να μην επιτρέπουν την απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, η οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η λύση σε πολλά προβλήματα των πολιτών μπορεί να προέλθει μόνο από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, εξήγησε ο κ. Σουρέτης, ζητώντας από το Υπουργείο να αξιοποιήσει εργαλεία όπως οι ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις, που αποδεδειγμένα προσφέρουν έργα on time, on budget, με υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα.

Έτσι, υποστήριξε ο κ. Σουρέτης, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την τελευταία θέση στις επενδύσεις σε κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη των 27, με μόλις 4,8%, όταν ο μέσος όρος των 27 είναι στο 11,5% και η Ρουμανία στο 16,7!

Κάλεσε ακόμη το Υπουργείο, ως επίσημο εκφραστή της Πολιτείας, να χρησιμοποιήσει το νέο εργαλείο που το ίδιο θεσμοθέτησε, τις Πρότυπες Προτάσεις και να δρομολογήσει ταχύτατα την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι, που το ίδιο δεν διαθέτει, για επενδύσεις στις υποδομές. Παράλληλα, ζήτησε να μπει προτεραιότητα στα έργα, να δοθούν κίνητρα και να αρθούν τα αντικίνητρα, αναφέροντας ως παραδείγματα κινήτρων ρυθμίσεις πολεοδομικού και φορολογικού χαρακτήρα, της ασφάλειας δικαίου που θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την ενίσχυση επίλυσης διαφορών με διαιτησία, αντί για την αναμονή πολλών ετών στα δικαστήρια και άλλα. Ταυτόχρονα, ως παράλογο αντικίνητρο χαρακτήρισε την πρωτοφανή απουσία μηχανισμού εύλογης Αναθεώρησης για την κάλυψη αυξήσεων υλικών και κόστους έργων.

Ο κ. Σουρέτης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, εγκατεστημένης ισχύος 680 MW και επένδυση που ξεπερνά τα €600 εκατ., οι οποίες αφενός έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και αφετέρου δίνουν πράσινες και βιώσιμες λύσεις.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Σουρέτης επεσήμανε τη διαθεσιμότητα του κλάδου αλλά και ειδικότερα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ηγέτιδας δύναμης στις παραχωρήσεις και τις κατασκευές υποδομών στην Ελλάδα, με συνεισφορά 4,8 δισ. ευρώ, ή 1,12% του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και περίπου 37.500 θέσεις εργασίας για την περίοδο 2022-2023, να διαθέσουν ιδιωτικά κεφάλαια και να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.