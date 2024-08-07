Θετικές επιδόσεις για το β´ τρίμηνο του 2024, με αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, σε επίπεδο Ομίλου, τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν σε 910,7 εκατ. ευρώ κυρίως χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) παρέμεινε αμετάβλητη στα 326,7 εκατ. ευρώ , και το περιθώριο διαμορφώθηκε σε 35,9%, λόγω των προκλήσεων στη Ρουμανία.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 156,1 εκατ.ευρώ , μειωμένες κατά 6,4% σε σύγκριση το β´ τρίμηνο του 2023. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 121,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω διαφορετικού χρονισμού πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 457,0 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή πορεία συνεχίστηκε, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 8%, στα 846,1 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 1,5%, στα 326,8 εκατ. ευρώ , με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 38,6%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, στα 227,5 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 3,7%, συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων τριμήνων. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,7% στο τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή δυναμική των έργων ICT.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει την επέκταση του συνόλου της συνδρομητικής βάσης σε υπηρεσίες οπτικών ινών (FTTx), με τον συνολικό αριθμό των συνδρομητών να ανέρχεται σε 1.581 χιλιάδες. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, κατά 38 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 324 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 24% από 19% ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, καθώς και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Όπως εκτιμά η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, το νέο κουπόνι επιδότησης για σύνδεση οπτικών ινών που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 4ο τρίμηνο του έτους, θα ενθαρρύνει περαιτέρω την υιοθέτηση συνδέσεων FTTH. Στην ενίσχυση της ζήτησης και την ανάπτυξη της υποδομής FTTH όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναμένεται να συμβάλει και η έγκριση της προσφοράς εκπτώσεων όγκου σε επίπεδο χονδρικής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την τεχνολογική του υπεροχή στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα στις υποδομές FTTH και την κάλυψη 5G. Επιπλέον, αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT.

Σε ό,τι αφορά στους συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ, άγγιξαν τις 687 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η αγορά αναμένεται να ωφεληθεί από την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και NOVA σχετικά με την ανταλλαγή των αθλητικών τους καναλιών, τα οποία μέχρι στιγμής προσφέρονταν αποκλειστικά στην πλατφόρμα του κάθε παρόχου.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 66,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής μειώθηκαν κατά 17,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 38,3 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα από το δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον και από προωθητικές ενέργειες συγκράτησης της πελατειακής βάσης προηγούμενων περιόδων.

Για το 2024, η συνολική αμοιβή του ΟΤΕ προς τους μετόχους θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί σε μέρισμα αξίας 297 εκατ. ευρώ και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 153 εκατ. ευρώ περίπου. Το μέρισμα, που αντιστοιχεί σε Euro0,71 ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023 και καταβλήθηκε στις 10 Ιουλίου 2024.

Κώστας Νεμπής: Υπερήφανος για την ευκαιρία και την ευθύνη να ηγηθώ της επόμενης μέρας του Ομίλου ΟΤΕ

«Είμαι υπερήφανος που έχω την ευκαιρία και την ευθύνη να ηγηθώ της επόμενης ημέρας του Ομίλου ΟΤΕ, συνεισφέροντας στο στέρεο οικοδόμημα που έχτισαν οι προκάτοχοί μου. Από τις πρώτες εβδομάδες της επιστροφής μου, επιβεβαίωσα ότι ο Όμιλος διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους, τα απαραίτητα εφόδια και το κίνητρο για να πετύχει. Καθώς αυξάνονται οι ανάγκες για επικοινωνία και ψηφιακοποίηση στην Ελλάδα, είμαι βέβαιος ότι οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας είναι θετικές και μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις επιδόσεις μας.

Είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μέσα από τις οποίες οι πελάτες μας επικοινωνούν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται. Βασιζόμενοι στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, θα εντοπίσουμε και θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για να διατηρήσουμε την ανάπτυξή μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δίκτυα οπτικών ινών, 5G και τηλεοπτικό περιεχόμενο, επιταχύνοντας την εμπορική τους αξιοποίηση. Θα εντείνουμε τον μετασχηματισμό της εταιρείας και θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία του Ομίλου και την πιστότητα των πελατών μας.

Οι πρόσφατες συμφωνίες αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου στη συνδρομητική τηλεόραση και εκπτώσεων στην χονδρική FTTH, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την κατεύθυνση που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε, προς όφελος ολόκληρης της αγοράς αλλά και της εταιρείας. Όλες οι ενέργειές μας προσανατολίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ψηφιακοποίησης, της απλοποίησης και της καινοτομίας, για τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας προς τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία γενικότερα».

