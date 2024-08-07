H Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το εξάμηνο που έληξε στις 28 Ιουνίου 2024.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

• Η εστίαση στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, οδηγεί σε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 13,6% σε οργανική βάση

o Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε οργανική βάση κατά 3,1%, με όλες τις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Τα ανθρακούχα αναψυκτικά σημείωσαν άνοδο 0,9%, τα ποτά ενέργειας 32,8% και ο καφές 21,6%. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 4,2%, με όλες τις αγορές να σημειώνουν αύξηση.

o Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 10,2% σε οργανική βάση, χάρη στις στοχευμένες πρωτοβουλίες διαχείρισης αύξησης των εσόδων.

o Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,1% σε δημοσιευμένη βάση, με την ισχυρή οργανική αύξηση να αντισταθμίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές.

o Περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς μας σε αξία, τόσο στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών όσο και στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών κατά 170 και 80 μονάδες βάσης αντίστοιχα, στο εξάμηνο.

• Ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 7,5% σε οργανική βάση, με τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται στα €564,1εκατ.

o Αύξηση του συγκρίσιμου μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 100 μονάδες βάσης, αντικατοπτρίζοντας το μειωμένο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού στο κόστος των πρώτων υλών.

o Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, καθώς και τα υψηλότερα λοιπά λειτουργικά έξοδα, ως συνέπεια των αρνητικών μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οδήγησαν σε υψηλότερα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις κατά 130 μονάδες βάσης.

o Διατήρηση του επιπέδου συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών, σημειώνοντας αύξηση 0,6%, ενώ το σχετικό περιθώριο κέρδους μειώθηκε έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου σε δημοσιευμένη και οργανική βάση κατά 30 και 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

• Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Ευρείας βάσης αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση

o Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,4% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και των ανθεκτικών επιδόσεων του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,1% σε οργανική βάση.

o Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,5% σε οργανική βάση, χάρη στη διεύρυνση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο, καθώς και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 62,3% σε οργανική βάση.

o Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22,7% σε οργανική βάση, καθώς αξιοποιήσαμε πρωτοβουλίες διαχείρισης αύξησης των εσόδων για να αντιμετωπίσουμε την αρνητική επίδραση από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στη Νιγηρία και την Αίγυπτο, και συνεχίσαμε να σημειώνουμε ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 8,6% σε οργανική βάση.



• Τα κέρδη ανά μετοχή επηρεάστηκαν αρνητικά από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, παρά την αύξηση των λειτουργικών κερδών

o Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σημείωσαν μείωση έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου πέρυσι κατά 1,7% και διαμορφώθηκαν στα €1,04, λόγω των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων.

o Ισχυρός ισολογισμός και ρευστότητα. Μέρισμα ύψους €0,93 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 19,2% καταβλήθηκε τον Ιούνιο.

• Συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις στρατηγικές προτεραιότητες

o Στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company για την αξιοποίηση της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου με μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις, η οποία οδήγησε την ανάπτυξη στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών.

o Η κυκλοφορία του Monster Energy Green Zero Sugar σε 16 αγορές κατά το πρώτο τρίμηνο, συνεισέφερε στην ισχυρή επίδοση της κατηγορίας των ποτών ενέργειας, με τις ισχυρές δραστηριότητες προώθησης να συνεχίζονται κατά το δεύτερο τρίμηνο.

o Αύξηση στην κατηγορία του καφέ, χάρη στην αύξηση του μεριδίου εσόδων μας στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

o Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στις δυνατότητες μίξης και παροχής premium επιλογών για τις κατηγορίες προϊόντων μας, με την εισαγωγή καινοτομιών ως προς τα Schweppes και Kinley, με την κυκλοφορία του Three Cents σε εννέα ακόμη αγορές και με την επέκταση της Finlandia Vodka σε 19 νέες αγορές.

• Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στο προσκήνιο

o Ενεργή υποστήριξη των νέων συστημάτων επιστροφής συσκευασιών στην Ιρλανδία και την Ουγγαρία, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τα ποσοστά συλλογής συσκευασιών αναψυκτικών.

o Εξασφάλιση δανείου ύψους $130 εκατ. τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και των απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης, καθώς και την υποστήριξη της συνεχιζόμενης επένδυσης στους ανθρώπους και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην Αίγυπτο.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Ήταν ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, παρά το απαιτητικό περιβάλλον σε αρκετές από τις αγορές μας. Η εστιασμένη υλοποίηση των πρωτοβουλιών μας σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατά 13,6% σε οργανική βάση. Υποστηριζόμενοι από τις συστηματικές και στοχευμένες επενδύσεις μας, επιτύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση σε καθεμία από τις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας –τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και τον καφέ– και αυξήσαμε περαιτέρω το μερίδιο αγοράς μας σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση, μη αλκοολούχα, αναψυκτικά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας, μαζί και τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εταίρους μας, για τη συνεργασία τους καθώς και το πάθος τους για την από κοινού επίτευξη ανάπτυξης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα της The Coca-Cola Company, με την οποία συνεργαζόμαστε στενά σε όλες τις αγορές μας, με ευελιξία και ταχύτητα, προσαρμοζόμενοι στις μεταβαλλόμενες τάσεις των τοπικών αγορών.

Οι ομάδες μας συνεχίζουν να εκτελούν άριστα το πλάνο ενεργειών μας στην αγορά, δημιουργώντας από κοινού αξία με τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, καθώς και την ισχύ του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης. Παρόλο που αναγνωρίζουμε τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις και την αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με το καταναλωτικό περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το έτος, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και την προσδοκία ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη θετική πορεία μας στην αγορά.»

