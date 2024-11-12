Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά, με την αγορά να κινείται κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε, για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, η μετοχή της Alpha bank, καθώς και οι τίτλοι της Viohalco, της Πειραιώς και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.430,91 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.422,02 μονάδες (-0,45%) και υψηλότερη τιμή στις 1.434,20 μονάδες (+0,41%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 149,47 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 39.169.652 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,92%), της Viohalco (+1,51%), της Πειραιώς (+1,45%), της Τιτάν (+1,36%) και του ΔΑΑ (+1,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,98%),της Lamda Development (-1,23%), της Coca Cola HBC (-1,10%) και του ΟΛΠ (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 15.869.991 και 5.817.859 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,50 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 25,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 44 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +10,00% και ΒΙΣ +9,09%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -8,89% και Μουζάκης(κ) -5,80%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,4500 +1,36%

ALPHA BANK: 1,6195 +2,92%

AEGEAN AIRLINES: 9,9000 -1,20%

VIOHALCO: 5,3700 +1,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4000 -0,23%

ΔΑΑ:7,9500 +1,27%

ΔΕΗ: 12,2000 -0,73%

COCA COLA HBC:34,0600 -1,10%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7640 -0,34%

ΕΛΠΕ: 6,8950 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,7800 +0,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5900 +0,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,8200 -0,34%

EUROBANK:2,0340 -0,05%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -1,23%

MOTOR OIL: 19,8400 -0,70%

JUMBO: 24,9800 +0,40%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,0000 -0,66%

ΟΛΠ:29,7000 -1,00%

ΟΠΑΠ: 15,1000 -0,20%

ΟΤΕ: 15,1500 αμετάβλητη

AUTOHELLAS:10,9000 -1,98%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9130 +1,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,7700 αμετάβλητη

