Η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στην 7η Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας

Είκοσι ελληνικές εταιρείες συμμετείχαν στην έβδομη Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (7th CIIE), που διεξήχθη στη Σαγκάη μεταξύ 5 και 10 Νοεμβρίου 2024.

Την εθνική συμμετοχή οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), εξασφαλίζοντας την παρουσία των ελληνικών εταιρειών σε ένα εθνικό περίπτερο και ένα κλαδικό περίπτερο του τμήματος τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη, Γεώργιος Παρθενίου, σε συνέντευξή του στο CGTN τόνισε: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην CIIE από την πρώτη διοργάνωση και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Φέτος, η Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), έχει δημιουργήσει δύο περίπτερα: ένα εθνικό περίπτερο και ένα κλαδικό. Σημειώνοντας την έβδομη εμφάνισή της, η Ελλάδα στοχεύει στη συνεχή προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο κινεζικό κοινό, και, επιπλέον, σχεδιάζει να διατηρήσει αυτή την παράδοση συμμετοχής».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, σε δήλωσή του ανέφερε: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) ενισχύει στρατηγικά την παρουσία των ελληνικών προϊόντων σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον απαιτητικές αγορές παγκοσμίως. Σήμερα, με τον πληθυσμό της Κίνας να ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια και τη μεσαία τάξη να συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρατηρείται έντονη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, κάτι που μας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για εξωστρέφεια και σύναψη ισχυρών επιχειρηματικών σχέσεων. Η Enterprise Greece, με τη συμμετοχή 20 ελληνικών εταιρειών σε δύο καίρια τοποθετημένα περίπτερα στην CIIE, προβάλλει τα ποιοτικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε τομείς όπως τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα. Η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Κινέζων καταναλωτών σε επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα από το εξωτερικό, καθιστούν την αγορά της Κίνας ελκυστική αγορά για την ελληνική παραγωγή.

Η Enterprise Greece δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκταθούν σε ξένες αγορές, προσφέροντας όχι μόνο εξαιρετικά προϊόντα, αλλά και ενισχύοντας την εικόνα της χώρας μας».

