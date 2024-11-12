Netflix: Η υποστηριζόμενη από διαφημίσεις υπηρεσία έφτασε τους 70 εκατ. ενεργούς χρήστες

Η Netflix ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η υποστηριζόμενη από διαφημίσεις υπηρεσία της αριθμεί πλέον 70 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, διπλασιάζοντας σχεδόν τον αριθμό που είχε είχε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ταχύτερο ρυθμό υιοθέτησης του διαφημιστικού πακέτου της, το οποίο τιμολογείται στα 6,99 δολάρια μηνιαίως στις ΗΠΑ, καθώς οι πελάτες αναζητούν πιο προσιτές επιλογές.
Η Netflix έχει αναφέρει ότι πάνω από το 50% των νέων εγγραφών αφορά το υποστηριζόμενο από διαφημίσεις πακέτο σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο.
Τον Μάιο, η εταιρεία ανέφερε ότι αυτή η υπηρεσία είχε φτάσει τους 40 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως.
Το Netflix είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν ανέμενε πως η υπηρεσία αυτή θα γίνει πρωταρχικός παράγοντας ανάπτυξης μέχρι το 2026.
