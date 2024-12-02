Ελληνικό: Τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση του The Ellinikon Park

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια λειτουργίας του The Ellinikon Experience Park, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες να έχουν ήδη βρεθεί στις εγκαταστάσεις του.

Τα επόμενα βήματα - Τα μεγέθη του πάρκου με την ολοκλήρωση

Το Πάρκο του Ελληνικού, The Ellinikon Park όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα παγκοσμίως, αποτελώντας τον πυρήνα της σύνδεσης του παράκτιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού, λειτουργώντας ως ο αναγκαίος πνεύμονας πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και η αδειοδότηση για την πρώτη Φάση του πάρκου.

Η πρώτη Φάση, όπως έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνει εκτός από το Experience Park που έχει ήδη κατασκευασθεί, τις περιοχές των Υπόστεγων Αεροπορίας, την λίμνη Canoe Kayak, τον Κεντρικό Πεζόδρομο του πάρκου, την Ολυμπιακή Πλατεία, και το Ρέμα Τραχώνων. Μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του πάρκου, που βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής, είναι μία πολύ μεγάλη περιοχή πάνω από 800 στρέμματα. Η κατασκευή των έργων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρώνεται σε στάδια από τα τέλη του 2026 έως και το 2027.

Η Ολυμπιακή Πλατεία, στην καρδιά του Πάρκου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους, ενώ το αμφιθέατρο της περιοχής θα μπορεί να φιλοξενεί συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Στο υψηλότερο σημείο του πάρκου θα εκτίθενται έργα τέχνης, από διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες.

Σε μια έκταση μεγαλύτερη από το Πεδίον του Άρεως, θα δημιουργηθούν θεματικές περιοχές, όπως αμπελώνες, ελαιώνες και αγροί, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι ανακάλυψης της ελληνικής γεωργίας.

Στην περιοχή Saarinen δεσπόζει το κεντρικό κτίριο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα του Ελληνικού, που για δεκαετίες υπήρξε πύλη εισόδου στην Αθήνα. Το ιστορικό κτίριο αποκτά νέα ζωή ως χώρος πολιτισμού και εκδηλώσεων.

Ήδη, το εμβληματικό Boeing 747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, μετακινήθηκε εντός του χώρου του Πάρκου δίπλα στο κτίριο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα, όπου θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί στη μελέτη της περιοχής ως ένας φόρος τιμής στο ένδοξο παρελθόν και την ιστορία του αεροδρομίου του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Το Ρέμα Τραχώνων, με τα έργα να βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, οριοθετείται και η κοίτη του απελευθερώνεται, με αποτέλεσμα την αναζωογόνηση του τοπικού οικοσυστήματος και τη μεταμόρφωση της γύρω περιοχής.

Η αναμορφωμένη λίμνη Canoe - Kayak των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα αποτελεί σημείο με μαγευτική θέα στο πάρκο, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ομορφιά και γαλήνη αυτού του μοναδικού υδάτινου στοιχείου.

Εντός του πάρκου θα διέρχεται και μεγάλο μέρος της Πολιτιστικής Διαδρομής Ελληνικού. Μια διαδρομή 12 χλμ, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να περιηγηθούν στην πλούσια ιστορία της περιοχής του Ελληνικού, σε 14 μνημεία και ευρήματα από την κλασική αλλά και την σύγχρονη εποχή.

Ένα «έξυπνο» πάρκο του μέλλοντος

Το πάρκο, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, θα είναι το πρώτο «έξυπνο» πάρκο στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας λύσεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει:

-Συστήματα φωτισμού που προσαρμόζουν την ένταση ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας.

-Συστήματα συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

-Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

-Τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων

Αλλά και σειρά άλλων «έξυπνων» συστημάτων, που στόχο έχουν οι υποδομές του Ελληνικού να αποτελέσουν πρότυπο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού

Το πάρκο σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, εστιάζοντας στη βιοποικιλότητα της Αττικής. Πάνω από 1.000.000 νέα δέντρα και φυτά θα εμπλουτίσουν την υπάρχουσα βλάστηση, η οποία ενσωματώνεται στον σχεδιασμό. Σαν ένα μικρό πρώτο δείγμα η LAMDA Development έχει ανακοινώσει ότι υλοποίησε ήδη μία από τις μεγαλύτερες μεταφυτεύσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Περίπου 3.000 δέντρα, τα οποία βρίσκονταν εντός του Ελληνικού προστατεύθηκαν, μεταφυτεύθηκαν σε ειδικά φυτώρια, συντηρούνται, και σε κατάλληλο χρόνο θα επιστρέψουν πίσω στο Ελληνικό.

Όπως έχει επισημανθεί, οι καινοτόμες, σύγχρονες υποδομές θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες άρδευσης και ηλεκτροδότησής του, ενώ δομικά στοιχεία του παλαιού αεροδρομίου επαναχρησιμοποιούνται στο νέο πάρκο, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα της κατασκευής. Υπολογίζεται ότι εντός των πρώτων χρόνων λειτουργίας του πάρκου αυτό το αποτύπωμα θα έχει πλήρως αντισταθμιστεί. Η Lamda Development στοχεύει το Πάρκο του Ελληνικού, το The Ellinikon Park, να είναι το πρώτο πάρκο στην Ελλάδα με Πιστοποίηση SITES, μία πιστοποίηση για βιώσιμους και ανθεκτικούς σε διάρκεια εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

