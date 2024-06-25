Συνολικά 2.319.647.462 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.186.372 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.137.580.602 ευρώ σε 2.406.489 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2024

Στις 27 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.127.466.860 ευρώ σε 1.731.961 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2024

Στις 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν 4.500.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Ιουλίου 2024

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν 13.400.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

12 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

2 εκατ. ευρώ σε 200 φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών)

6 εκατ. ευρώ σε 72 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

