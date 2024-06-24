Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Βέρνερ Χόιερ, βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, καθώς και για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ, καταγγελίες που ο 72χρονος Χόιερ χαρακτήρισε παράλογες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία διερευνά υποθέσεις κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα της έρευνας, λέγοντας ότι η ΕΤΕπ, το δανειοδοτικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδέχθηκε το αίτημα της EPPO να άρει την ασυλία δύο πρώην εργαζομένων της και να διεξάγει έρευνα στα γραφεία της.

Ο Χόιερ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΕΤΕπ μεταξύ 2012 και 2023, δεν κατονομάστηκε από το γραφείο του εισαγγελέα, αλλά ο ίδιος προχώρησε σε δήλωση μέσω των δικηγόρων του γνωστοποιώντας ότι είναι ένας από αυτούς που ερευνώνται.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έρευνα αφορά μια αποζημίωση που καταβλήθηκε σε άλλον εργαζόμενο της ΕΤΕπ, την οποία είχε υπογράψει όταν ήταν πρόεδρος μετά από «σύσταση του αρμόδιου τμήματος και του Γενικού Γραμματέα της ΕΤΕπ».

«Οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι εντελώς παράλογοι και αβάσιμοι», είπε ο Χόιερ, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από την ΕΤΕπ να κάνει το ίδιο.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΤΕπ δήλωσε: «Θα συνεργαστούμε πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό το θέμα, όπως απαιτείται», αλλά δεν σχολίασε τις τρέχουσες εξωτερικές έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

