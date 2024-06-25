Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά εφέτος, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών παρουσιάζει στην Ελλάδα τη μελέτη για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, την ημέρα δηλαδή, κατά την οποία οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων και των εισφορών, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.

Συγκεκριμένα, «για 175 από τις 365 ημέρες του χρόνου προβλέπεται να εργαστούμε το 2024 μόνο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έρχεται φέτος την 25η Ιουνίου -μια βελτίωση 3 ημερών σε σχέση με το 2023 και 9 ημερών σε σχέση με το 2022», επισημαίνει το ΚΕΦΙΜ.

Μάλιστα, «οι 175 ημέρες εργασίας για το κράτος που προβλέπονται για το 2024 είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων 10 ετών». Επιπροσθέτως, «από το 2019 μέχρι τις προβλέψεις για το 2024, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες».

Πάντως, προστίθεται, «αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2024, το οποίο αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2024 έρχεται 5 ημέρες αργότερα, την 30η Ιουνίου. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 εργαστήκαμε για το κράτος 178 ημέρες (ΗΦΕ: 28 Ιουνίου), ενώ αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2023 ήρθε 7 ημέρες αργότερα, την 5η Ιουλίου».

Συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, «η Ελλάδα έχει την 11η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση (συνυπολογίζοντας τα ελλείμματα), βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2022, όταν βρισκόταν στην 21η θέση».

Στο ερώτημα, όμως, πόσο πιάνουν τόπο οι φόροι μας, το ΚΕΦΙΜ απαντά πως, «σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ η ικανοποίηση των Ελλήνων πολιτών (2023) από το σύστημα υγείας είναι η μικρότερη ανάμεσα στα 21 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, ενώ αντίστοιχα, στην ικανοποίηση των πολιτών από το εκπαιδευτικό σύστημα και το δικαστικό σύστημα η χώρα βρίσκεται στην 16η και την 17η θέση αντίστοιχα».

Σχολιάζοντας τα εφετινά αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε: «Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι μια θετική εξέλιξη πρώτα απ' όλα για τους πολίτες και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν το κύμα της ακρίβειας. Η φορολογική αυτή ελάφρυνση αναμένεται να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας και στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας και συγκεκριμένα στο πεδίο του μεγέθους του κράτους ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές για επενδύσεις στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά και η περαιτέρω αναπροσαρμογή του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης απλότητας, ουδετερότητας και σταθερότητας πρέπει να συνεχιστεί. Ένα ανεκτό, απλό, ουδέτερο και σταθερό φορολογικό σύστημα είναι προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη της χώρας, την πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών αλλά και τη βιώσιμη ενίσχυση των κρατικών εσόδων», καταλήγει στη δήλωσή του ο Ν. Ρώμπαπας.

