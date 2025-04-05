Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου

Το συνολικό ποσό των 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών θα καταβάλλου κατά την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Από 7 έως 11Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 120.000.000 ευρώ σε 300.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.
• 11.000.000 ευρώ σε 21.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 2.000.000ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
