Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου

Συνολικά θα καταβληθούν 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των δύο φορέων

Επιδόματα

Το συνολικό ποσό των 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών θα καταβάλλου κατά την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Από 7 έως 11Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 120.000.000 ευρώ σε 300.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

• 11.000.000 ευρώ σε 21.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 2.000.000ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark