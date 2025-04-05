Κατά των αντιποίνων στους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλλε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ τάχθηκε το Σαββάτο ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ κοντά στο Μιλάνο, ο Τζιορτζέτι δήλωσε ότι η Ιταλία θα επιδιώξει την «αποκλιμάκωση» των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

«Θα πρέπει να αποφύγουμε την επιλογή ανταποδοτικών δασμών που θα μπορούσε να είναι επιζήμια για όλους και ειδικά για εμάς», τόνισε ο Τζιορτζέτι.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ιταλία, η οποία έχει μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπόκειται σε δασμούς 20% όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



