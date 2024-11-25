Ο «χάρτης» στις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 29/11

Συνολικά 2.330.337.913,89 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.251.278 δικαιούχους από σήμερα 25/11 έως τις 29 Νοεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 26 και στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.283.103.913,89 ευρώ σε 4.163.429 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2024,
- στις 29 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολής συντάξεων (Ν. 4778/2021) μηνός Δεκεμβρίου 2024,
- από τις 25 έως τις 29 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.400.000 ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
- στις 29 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και
- στα μέσα της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή αναδρομικών ποσών, ύψους 6.500.000 ευρώ, σε 23.000 περίπου δικαιούχους, λόγω επανυπολογισμού συντάξεων, σύμφωνα με τον ν. 4670/2020.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.500.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 15.000 ευρώ σε 500 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
