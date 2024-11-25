Πόσο μειώνουν τη φτώχεια τα μέτρα του προϋπολογισμού- Ποιοι ευνοούνται περισσότερο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Βελτίωση των δεικτών ανισότητας και μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων δείχνει η ποιοτική ανάλυση των σημαντικότερων μέτρων της κυβέρνησης για το 2025 που «τρέχει» το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.



Το Υπουργείο Οικονομικών εφάρμοσε τα μέτρα στα εισοδήματα 22.142 ατόμων που αντιστοιχούν σε 10.202 νοικοκυριά και όπως επισημαίνεται στο σχέδιο «με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας ο πληθυσμός στον οποίο εφαρμόζονται οι προσομοιώσεις, αθροίζει σε 10.306.111 άτομα και σε 4.077.884 νοικοκυριά».



Η προσομοίωση της αναδιανεμητικής επίπτωσης των μέτρων του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει μόνο σε άμεσες παρεμβάσεις όπως τους φόρους φυσικών προσώπων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα επιδόματα σε χρήμα.

Πολιτικές που δεν επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των νοικοκυριών, όπως οι αλλαγές στη φορολογία νομικών προσώπων, δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση. Επιπλέον, πολιτικές που επηρεάζουν την κατανάλωση ή μόνο τη ρευστότητα στα εισοδήματα των νοικοκυριών, όπως οι αλλαγές στον ΦΠΑ, η αναστολή πληρωμών φόρων ή δόσεων δανείων και οι επιδοτήσεις στην ενεργειακή κατανάλωση, δεν μπορούν να προσομοιωθούν.



Με βάση τα παραπάνω τα μέτρα των οποίων το αποτέλεσμα εξετάζεται είναι:

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Η αύξηση των συντάξεων

Η αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων

Η μεταρρύθμιση της επιδοματικής πολιτικής (επίδομα τέκνου, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κοινωνικά επιδόματα)

Αύξηση κατώτατου μισθού ( η κυβέρνηση παίρνει ως βάση υπολογισμού μια αύξηση 40€ ή 4,8%)

Το έκτακτο επίδομα του Δεκεμβρίου εφαρμόστηκε στα εισοδήματα του 2024. Επίσης οι αυξήσεις της εξαρτημένης εργασίας 4,2% το 2024 και 2,7% υπολογίστηκαν κι αυτές στα εισοδήματα των αντίστοιχων ετών



Χωρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα (αφού αφαιρεθούν άμεσοι φόροι και εισφορές και προστεθούν πιθανές κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή επιδόματα και συντάξεις) των πολιτών σε δεκατημόριο, η προσομοίωση δείχνει ότι ποσοστιαία τη μεγαλύτερη βελτίωση θα δουν όσοι βρίσκονται στην πιο χαμηλή κατηγορία εισοδημάτων και τη μικρότερη όσοι βρίσκονται στην πιο υψηλή :

2025

Δεκατημόριο Βάση 2024 Απόλυτη μεταβολή %

1 3.661€ 162€ 4,43

2 5.955€ 160€ 2,69

3 7.350€ 187€ 2,55

4 8.553€ 195€ 2,28

5 9.836€ 251€ 2,55

6 11.134€ 288€ 2,58

7 12.698€ 331€ 2,61

8 14.592€ 356€ 2,44

9 17.363€ 387€ 2,23

10 26.897€ 590€ 2,19

Σύνολο 11.791€ 290€ 2,46



Η προσομοίωση δείχνει επίσης ότι τα μέτρα βοηθούν περισσότερο τους πιο νέους να ξεφύγουν από το όριο της φτώχειας ( να βρεθούν δηλαδή με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα άνω του 60% του μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) Το όριο φτώχειας ορίζεται στις 6.298€ :



ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΣΗ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025 %

0 - 14 19,4% -1,0

15 - 24 23,9% -3,3

25 - 49 16,8% -1,0

50 - 64 17,3% -1,4

65 - 79 13,2% -0,9

80+ 16,2% -1,4



Ως προς τη σύνθεση των νοικοκυριών ποσοστιαία ευνοούνται περισσότεροι ενήλικες άνω των 65 χωρίς παιδιά το οποίο είναι μάλλον προβληματικό αφού θα έπρεπε να ευνοούνται περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά πόσο μάλλον όταν σχεδιάζεται ολόκληρη μεταρρύθμιση στα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων



ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΥΡΙΟΥ ΒΑΣΗ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025 %



1 ενήλικας <65 18,8% -0,7

1 ενήλικας >65 20,8% -1,9

1 ενήλικας με παιδιά 31,1% -0,4

2 ενήλικες <65 15,1% -1

2 ενήλικες 1 παιδί 14,9% -1,3

2 ενήλικες με 2 παιδιά 17,5% -1,1

2 ενήλικες με τουλάχιστον 23,8% -1,6

3 παιδια



Συμπερασματικά τα βασικά μέτρα του προϋπολογισμού βελτιώνουν την κατάσταση όχι όμως εκεί που πρέπει όσον αφορά τη σύνθεση των νοικοκυριών και φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα της φτώχειας. Χρειάζονται διαρκείς πολιτικές για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα πόσο μάλλον όταν δεν ….τρέχουμε μόνοι μας στην Ευρωζώνη

