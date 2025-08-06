Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 25% στην Ινδία εξαιτίας των αγορών ρωσικού πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Αυτή η νέα επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στον δασμό 25% που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ αύριο Πέμπτη, μαζί με τους δασμούς που ο Τραμπ παρουσιάζει ως «αμοιβαίους» και ο επιπλέον δασμός θα τεθεί σε ισχύ σε 21 ημέρες, σύμφωνα με το διάταγμα. «Τροφοδοτούν τη μηχανή του πολέμου. Και αν πρόκειται να το κάνουν αυτό, τότε δεν θα είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο επιπλέον δασμός 25% δεν θα ισχύει για ορισμένα προϊόντα, μειώνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του.

Τις τελευταίες μέρες ο Τραμπ απειλούσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην Ινδία, κατηγορώντας την χώρα αυτή ότι αγοράζει «μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου».

«Η Ινδία δεν είναι καλός εμπορικός εταίρος επειδή κάνει πολλές συναλλαγές μαζί μας, αλλά εμείς δεν κάνουμε συναλλαγές μαζί της. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε 25%, αλλά νομίζω ότι θα το αυξήσω σημαντικά μέσα στις επόμενες 24 ώρες επειδή αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία και πρόσθεσε ότι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο θα αντιμετωπίσει επίσης μια απροσδιόριστη ποινή, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Δύο πηγές στην ινδική κυβέρνηση δήλωσαν το σαββατοκύριακο στο Reuters πως η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία παρά τις απειλές του Τραμπ.

«Η Ινδία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων»

Επίσημη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου 2025:

Η Ινδία διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση των ΗΠΑ αν επιβληθούν επιπλέον δασμοί ύψους 25%, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. «Η Ινδία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων», σημειώνει το ινδικό ΥΠΕΞ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Ινδίας:

«Οι ΗΠΑ έχουν στοχεύσει τις τελευταίες ημέρες τις εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία.

Έχουμε ήδη καταστήσει σαφή τη θέση μας σχετικά με αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι εισαγωγές μας βασίζονται σε παράγοντες της αγοράς και γίνονται με τον γενικό στόχο της διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας των 1,4 δισ. κατοίκων της Ινδίας.

Είναι επομένως πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επέλεξαν να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Ινδία για δράσεις που και άλλες χώρες λαμβάνουν προς το εθνικό τους συμφέρον.

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι ενέργειες είναι άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες.

Η Ινδία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων».

