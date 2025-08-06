Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει πως τα Επιμελητήρια είναι πραγματικοί «σύμμαχοι» στην προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας, ειδικά επειδή βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων.

Ο επιμελητηριακός ρόλος μπορεί, εκτός από θεσμικός, να είναι πολυεπίπεδος, ασκώντας πίεση και διαμορφώνοντας πολιτική, σημειώνει σε δήλωσή του και προσθέτει: Η συμμετοχή των Επιμελητηρίων σε διαβουλεύσεις με προτάσεις για απλοποίηση διαδικασιών βοηθά τα αρμόδια οικονομικά υπουργεία στις νομοθετικές εισηγήσεις για μείωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και συγχώνευση αδειών. Επίσης, μπορούν εγκαίρως να ενημερώσουν την κυβέρνηση ανιχνεύοντας τα διοικητικά εμπόδια και λειτουργώντας ως «monitoring νομοθεσίας» συμβάλλοντας, σε διασύνδεση με το ΚΥΣΟΙΠ, στον σχεδιασμό δράσεων περιορισμού της γραφειοκρατίας για την επιχειρηματικότητα.

Τα Επιμελητήρια προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες one stop shop στα μέλη τους και μπορούν να επεκτείνουν το ΓΕΜΗ σε περισσότερες «online λειτουργίες», ώστε οι επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσκομίζουν έγγραφα που ήδη διαθέτει η κεντρική διοίκηση. Με ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορεί να γίνει πλήρης ψηφιοποίηση των βεβαιώσεων μέλους, πιστοποιητικών δραστηριότητας και τροποποιήσεων καταστατικών.

Η σύνδεση «Single sign-on» με gov.gr θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν όλες τις διαδικασίες μέσα από μία διαδικτυακή πύλη. Τα «helpdesk» μπορούν να λειτουργούν συμβουλευτικά για τις επιχειρήσεις σε θέματα επενδύσεων, αδειοδοτήσεων, υποβολής επενδυτικών προτάσεων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα, μπορούν να διεκπεραιώνουν κλαδικές διαδικασίες σε συνεργασία με δημόσιους φορείς. Τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργούν ως «ΚΕΠ επιχειρήσεων» αναλαμβάνοντας ενέργειες για λογαριασμό τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και μειώνοντας το διοικητικό κόστος, με τουλάχιστον «επτά επιμελητηριακές δράσεις», σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Σημαντική υπηρεσία των Επιμελητηρίων είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την καταγραφή των «εστιών της γραφειοκρατίας». Με τακτικές έρευνες και σύντομα ερωτηματολόγια στις επιχειρήσεις-μέλη, τεκμηριώνονται παλαιά και νέα προβλήματα, καθώς και στοιχεία που χρησιμεύουν για την απλοποίηση των διαφόρων διαδικασιών. Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Γραφειοκρατίας είναι σίγουρα μια χρήσιμη ετήσια έκθεση που μετρά χρόνο, κόστος και αριθμό εγγράφων ανά διαδικασία.

Η εκπαίδευση και ενημέρωση με σεμινάρια για χρήση ψηφιακών υπηρεσιών όπως το gov.gr, myAADE, ΕΡΓΑΝΗ κ.ά. θα βοηθήσει κυρίως τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη.

Τέλος, τονίζει ο κ.Κορκίδης ότι οι ψηφιακοί «οδηγοί επιβίωσης» για νέες επιχειρήσεις, με έτοιμα «checklists» και πρότυπα εγγράφων, καθώς και τα «manual οδηγιών» για εξαγωγικές δραστηριότητες όπως εφοδιασμοί πλοίων και ναυπηγείων είναι παραδείγματα καλής πρακτικής. Η καθιέρωση webinars με τα υπουργεία ώστε οι επιχειρήσεις-μέλη θα μαθαίνουν τις αλλαγές απευθείας από την πηγή, πρέπει να εφαρμοστεί από όλα τα Επιμελητήρια.

Το Ε.Β.Ε.Π. θα συνεχίσει να βελτιώνεται, ενώ έχει ήδη υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο με πλήρως ψηφιοποιημένο Γ.Ε.ΜΗ., με εκπαιδευτικά προγράμματα για μείωση διοικητικών λαθών και με συνεχή συνεργασία με όλα αρμόδια Υπουργεία και ιδιαιτέρως με το Ανάπτυξης για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων. Στη «μάχη» κατά της γραφειοκρατίας, δεν περισσεύει κανείς και το Ε.Β.Ε.Π. καλωσορίζει τις δώδεκα άμεσα υλοποιήσιμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.