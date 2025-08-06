Της Συντακτικής Ομάδας του Bloomberg Opinion

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αντιστάθηκε στις πιέσεις του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα και άφησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο. Ήταν η σωστή απόφαση.

Όπως αναγνώρισε ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ, η υπόθεση για μείωση ήταν λίγο ισχυρότερη αυτή τη φορά από ό,τι τον Ιούνιο -δύο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed, σε μία από τις σπάνιες διαφωνίες, ψήφισαν υπέρ της μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας. Προς το παρόν, ωστόσο, η υπομονή στη χαλάρωση της «μετριοπαθώς περιοριστικής» στάσης της κεντρικής τράπεζας εξακολουθεί να έχει νόημα.

Όπως εξήγησε ο Πάουελ, η Fed παλεύει με αντικρουόμενες πληροφορίες και αυξημένη αβεβαιότητα. Η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, ο ρυθμός των προσλήψεων έχει παγώσει και τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την απόφαση της Fed έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε τον Ιούλιο.

Ακόμα και έτσι, ο πληθωρισμός συνεχίζει να τρέχει ταχύτερα από τον στόχο της τράπεζας για 2% (ο πυρήνας του πληθωρισμού ήταν 2,8% το έτος έως τον Ιούνιο) και είναι πολύ νωρίς για να πούμε κατά πόσο οι νέοι δασμοί της κυβέρνησης θα ωθήσουν τις τιμές και το ποσοστό ανεργίας του περασμένου μήνα, το οποίο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην εντολή των φορέων χάραξης πολιτικής για «μέγιστη απασχόληση».

Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε 6 εβδομάδες

Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε επείγουσα ανάγκη για αλλαγή πορείας. Στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, σε έξι εβδομάδες από τώρα, τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα.

Ενώ οι επενδυτές δεν περίμεναν άμεση αλλαγή του επιτοκίου πολιτικής από 4,25% έως 4,5%, πολλοί ήλπιζαν σε ένα σαφέστερο μήνυμα για μείωση την επόμενη φορά. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Πάουελ, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πώς θα μετατοπιστεί ο υπολογισμός - αν ο κίνδυνος για τις τιμές από τους δασμούς θα υπερτερεί του κινδύνου για τις θέσεις εργασίας από ένα επιτόκιο πολιτικής που είναι «ελαφρώς» υψηλότερο από το ουδέτερο. Όπως έχουν τα πράγματα, η Fed δεν είχε καμία καλή βάση για να υπαινιχθεί τι θα μπορούσε να κάνει την επόμενη φορά.

Πολλοί επενδυτές υποθέτουν ότι μόλις ο πληθωρισμός επιστρέψει με ασφάλεια στο 2%, με την αγορά εργασίας σε πλήρη απασχόληση, το επιτόκιο πολιτικής μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου στο 3% (η διάμεση τιμή που προβλέπει σήμερα η Fed για το «μακροπρόθεσμο διάστημα», άρα θεωρείται εμμέσως ουδέτερο). Ξεχνούν όμως ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαφωνούν για το τι σημαίνει στην πραγματικότητα ουδέτερο: Στην πιο πρόσφατη σύνοψή τους, το εύρος των απόψεων κυμαινόταν από 2,5% έως 3,9%. Ο χρόνος θα δείξει πόσο ακριβώς πάνω από το ουδέτερο επιτόκιο είναι πραγματικά το τρέχον επιτόκιο.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, προς το παρόν, η ζήτηση είναι επαρκής και η ανεργία χαμηλή. Το γεγονός αυτό καθιστά την άποψη του Λευκού Οίκου - ότι τα υψηλά επιτόκια «στραγγαλίζου» την οικονομία και ότι απαιτείται μείωση των επιτοκίων κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες - αινιγματική.

Σίγουρα, τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι υψηλότερα από ό,τι πριν, καθιστώντας δυσκολότερη την αγορά σπιτιών και αυτοκινήτων, θέτοντας σε πίεση τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι ότι ένα χαμηλότερο επιτόκιο πολιτικής δεν θα βοηθήσει απαραίτητα και θα μπορούσε εύκολα να επιδεινώσει τα πράγματα.

Οι επόμενοι δύο μήνες θα αποκαλύψουν περισσότερα για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και σε ποιο βαθμό οι υψηλότεροι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές. Αυτή τη στιγμή, η κρίση της Fed φαίνεται σωστή και η κυβέρνηση θα ήταν φρόνιμο να κρατήσει τις επικρίσεις της υπό έλεγχο.

