Καταλογίστηκαν τα πρώτα πρόστιμα 56.000 ευρώ σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων - Εντατικοποίηση των ελέγχων

Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 56.000 ευρώ επέβαλε η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) βιολογικών προϊόντων για σοβαρές παραλείψεις και μη συμμορφώσεις που διαπιστώθηκαν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την προηγούμενη περίοδο, κατά τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι, κατόπιν εντολής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ύστερα από σύσκεψη που είχε με τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, συνεχίζονται καθολικά και εντατικοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ αναμένεται να υπάρξουν νέοι καταλογισμοί για παραλείψεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη στήριξη των συνεπών παραγωγών.

Ειδικότερα:

- Σε εταιρεία πιστοποίησης επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 37.692,30 ευρώ, για υποθέσεις που αφορούν τη μη επαρκή διερεύνηση ανιχνεύσεων μη επιτρεπόμενων ουσιών, πλημμελή αξιολόγηση πληροφοριών στο ευρωπαϊκό σύστημα OFIS και ελλείψεις στο ισοζύγιο μάζας και την ιχνηλασιμότητα.

- Σε άλλη εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 18.922,85 ευρώ, για περιπτώσεις που αφορούσαν την έκδοση πιστοποιητικών χωρίς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ετήσιου φυσικού ελέγχου, καθώς και για ελλιπή διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν ανέρχεται σε 56.615,15 ευρώ.

Οι παραπάνω αποφάσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου και αξιολόγησης των ΟΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα και την κατοχύρωση της ποιότητας και της ακεραιότητας της ελληνικής βιολογικής παραγωγής.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά με συνέπεια, διαφάνεια και αποφασιστικότητα στην εξυγίανση του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, ενισχύοντας την αξιοπιστία του θεσμικού πλαισίου και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών, των παραγωγών και της εθνικής οικονομίας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

