Το Netflix αποφάσισε να ανεβάσει τις τιμές συνδρομής του σε ορισμένες χώρες μετά την εγγραφή σχεδόν 19 εκατομμυρίων νέων συνδρομητών κατά τους τελικούς μήνες του 2024.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, η κορυφαία streaming πλατφόρμα πρόκειται να ακριβύνει το κόστος παρακολούθησης των προγραμμάτων του στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή και την Πορτογαλία.

«Περιστασιακά θα ζητούμε από τα μέλη μας να πληρώσουν λίγο παραπάνω, ώστε να προχωρήσουμε σε επανεπενδύσουμε στην περαιτέρω βελτίωση του Netflix», δήλωσε η εταιρεία.

Σημειώνετια πως το Netflix ανακοίνωσε έναν αριθμό συνδρομητών που ξεπέρασε τις προσδοκίες, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη 2η σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Squid Game» από τη Νότια Κορέα, καθώς και στον πολυαναμενόμενο αγώνα μποξ ανάμεσα στον παλαιστή-influencer Τζέικ Πολ και τον «θρύλο» Μάικ Τάισον.

Στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2023, οι τιμές θα αυξηθούν σχεδόν σε όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής συνδρομής χωρίς διαφημίσεις, η οποία πλέον θα κοστίζει 17,99 $ το μήνα, από 15,49 $, ενώ η συνδρομή του με διαφημίσεις θα αυξηθεί, επίσης, κατά ένα δολάριο στα 7,99 $.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να αυξηθούν οι τιμές και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας εκπρόσωπος του Netflix είπε ότι δεν υπάρχει «τίποτα να μοιραστεί αυτή τη στιγμή».

Στο μεταξύ, η εταιρεία είπε ότι ολοκλήρωσε το περασμένο έτος με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές συνολικά. Αναμενόταν να προσθέσει 9,6 εκατομμύρια νέους συνδρομητές μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, αλλά ξεπέρασε κατά πολύ αυτόν τον αριθμό.

Εκτός από το Squid Game και τον αγώνα Paul v Tyson, το Netflix μετέδωσε επίσης δύο παιχνίδια NFL την ημέρα των Χριστουγέννων.

Θα μεταδίδει επίσης περισσότερα ζωντανά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της πάλης WWE και έχει αγοράσει τα δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA το 2027 και το 2031.

Τα καθαρά κέρδη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου διπλασιάστηκαν στα 1,8 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, ενώ ταυτόχρονα οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 8,8 δισ. δολάρια σε 10,2 δισ. δολάρια.

