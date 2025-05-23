ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,6% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το α' τρίμηνο

Αύξηση 0,6% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 16.166.013 χιλ. ευρώ, έναντι των 16.075.731 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο 2024, ενώ υπήρξε μείωση 16,6% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 19.394.633 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 5.589.055 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2024 όπου είχε διαμορφωθεί σε 5.521.300 χιλ. ευρώ και μείωση 25% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 7.449.770 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (33,4%).

*Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (30,7%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (14,6%).

*Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα (8,5%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (1,4%).

*Περιφέρεια Κρήτης (1,3%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Θεσσαλίας (3,7%).

*Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,3%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Περιφέρεια Κρήτης (3,4%).

*Περιφέρεια Αττικής (2,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (4,4%).

*Περιφέρεια Θεσσαλίας (4%).

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 9.226.900 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 9.426.419 χιλ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 4.232.508 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 4.277.589 χιλ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

