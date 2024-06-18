Καταβλήθηκαν χθες 2.133.657,67 ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 324 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά 49.507.816,35 ευρώ, ως προκαταβολή, προς 5.438 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 3.280 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 10.303.000 ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, έχει ολοκληρωθεί για 8.718 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φθάνει τα 59.810.816,35 ευρώ.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά από τις ίδιες φυσικές καταστροφές. Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ.

Έτσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 79,54 εκατ. ευρώ.

«Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής για 8.718 επιχειρήσεις και αγρότες, προκαταβολή που αντιστοιχεί σε 60 εκατ. ευρώ, μετά τις πλημμύρες του 2023» σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος. «Επί της ουσίας, οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε χρόνους και φόρτους που απέχουν παρασάγγας από το παρελθόν, επιτυγχάνουν να δρομολογούν τις καταβολές της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής εντός περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των στοιχείων των δικαιούχων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες μετά την ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων από τις υπηρεσίες και τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Μία προκαταβολή που μπορεί να φτάσει και τις 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή ανά αγροτική εκμετάλλευση. Με τη συνέχιση, συνεπώς, της ροής των στοιχείων από την Περιφέρεια, προχωρά άμεσα η ενίσχυση σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Θεσσαλίας και των άλλων περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023», ανέφερε ο υφυπουργός.

Συνεπώς, η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, τόσο με καταβολές πρώτης αρωγής, όσο και τις καταβολές της προκαταβολής του 50% της τελικής επιχορήγησης ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις Περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

