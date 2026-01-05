Η Wall Street έκλεισε υψηλότερα τη Δευτέρα, με τις μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου να σημειώνουν άλμα και να οδηγούν τον δείκτη Dow Jones Industrial Average σε ιστορικό υψηλό, ενώ οι ενεργειακές εταιρείες ενισχύθηκαν μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι επενδυτές πόνταραν ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον κατά της ηγεσίας της Βενεζουέλας θα επιτρέψει στις αμερικανικές εταιρείες πρόσβαση στα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για να συζητήσει την αύξηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα.

Ο ενεργειακός δείκτης του S&P 500 (.SPNY) σημείωσε άνοδο 2,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, με τις βαριές μετοχές Exxon Mobil (XOM.N) και Chevron (CVX.N) να καταγράφουν ισχυρά κέρδη.

Οι κατασκευαστές οπλικών συστημάτων επίσης ενισχύθηκαν μετά τη στρατιωτική ενέργεια της Ουάσιγκτον. Οι Lockheed Martin (LMT.N) και General Dynamics (GD.N) κινήθηκαν ανοδικά, ενώ ο δείκτης αεροδιαστημικής και άμυνας του S&P 500 (.SPLRCAERO) έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

«Οι ενεργειακές μετοχές ωφελούνται ιδιαίτερα από την προσδοκία ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να τις στείλει να επενδύσουν περισσότερο στη Βενεζουέλα και τελικά να αυξήσουν τα κέρδη τους», δήλωσε ο Ρομπ Χάουορθ, ανώτερος στρατηγικός επενδύσεων της U.S. Bank Wealth Management στο Σιάτλ.

«Η απουσία μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας στο έδαφος και το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρκής εμπλοκή επιτρέπουν στις ευρύτερες αγορές μετοχών να παραμερίσουν τους φόβους για μια παρατεταμένη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Η Tesla (TSLA.O) ενισχύθηκε κατά 3,1% μετά από επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Η Nvidia (NVDA.O) υποχώρησε 0,4% και η Apple (AAPL.O) σημείωσε πτώση 1,4%.

Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,64% και έκλεισε στις 6.902,05 μονάδες.

Ο Nasdaq κέρδισε 0,69% στις 23.395,82 μονάδες, ενώ ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,23% στις 48.977,18 μονάδες. Ο όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με 19,1 δισ. μετοχές να αλλάζουν χέρια, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 15,9 δισ. των τελευταίων 20 συνεδριάσεων.

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης του S&P 500 (.SPSY) σημείωσε άνοδο 2,2%, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα επερχόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα. Οι αναλυτές εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των χρηματοοικονομικών εταιρειών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 6,7% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο Δεκεμβρίου.

Οι Goldman Sachs (GS.N) και JPMorgan Chase (JPM.N) ενισχύθηκαν πάνω από 3% και κατέγραψαν ιστορικά υψηλά.

«Το κλίμα ευνοεί τις χρηματοοικονομικές μετοχές τις τελευταίες ημέρες και καθώς οι επενδυτές κοιτούν πέρα από την τεχνολογία, αυτός είναι ένας κλάδος προς τον οποίο πολλοί στρέφονται», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της Interactive Brokers.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν διψήφια κέρδη το 2025 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μια επίδοση που είχε να εμφανιστεί από το 2021.

Στοιχεία έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας μια ύφεση που διαρκεί 10 μήνες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα μηνιαία στοιχεία για την απασχόληση εκτός γεωργικού τομέα (nonfarm payrolls) την Παρασκευή, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2026.

Οι αγορές αποτιμούν περίπου 60 μονάδες βάσης μειώσεων επιτοκίων μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την LSEG.

Οι μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα κινήθηκαν ανοδικά, καθώς το bitcoin (BTC=) έφτασε σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων. Η Strategy (MSTR.O), πρώην MicroStrategy, ενισχύθηκε σχεδόν 5% και η Coinbase (COIN.O) εκτινάχθηκε κατά 7,8%. Η Goldman Sachs αναβάθμισε τη σύσταση για την Coinbase σε «αγορά» από «ουδέτερη».

Οι ανοδικές μετοχές ξεπέρασαν τις πτωτικές στον S&P 500 (.AD.SPX) με αναλογία 2,1 προς 1.

Ο S&P 500 κατέγραψε 60 νέα υψηλά και 11 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq σημείωσε 107 νέα υψηλά και 49 νέα χαμηλά.



