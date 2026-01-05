Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 1% την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη σύλληψη Μαδούρο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον πιθανό αντίκτυπο στις ροές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (LCOc1) αυξήθηκαν κατά 96 σεντς, ή 1,58%, στα 61,71 δολάρια το βαρέλι έως τις 12:56 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (CLc1) ενισχύθηκε κατά 95 σεντς, ή 1,66%, στα 58,27 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 1 δολαρίου στα τέλη των πρωινών συναλλαγών, αφού νωρίτερα είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 1 δολάριο σε μια ιδιαίτερα ασταθή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αφομοίωναν τις ειδήσεις για τη σύλληψη του Μαδούρο και το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο του μέλους του OPEC, του οποίου οι εξαγωγές αργού τελούσαν υπό αμερικανικό εμπάργκο που παραμένει σε ισχύ.

«Το άγνωστο για την αγορά πετρελαίου είναι το πώς θα αλλάξουν οι ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα λόγω των ενεργειών των ΗΠΑ», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Aegis Hedging.

Σύμφωνα με τέσσερα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας που γνωρίζουν το θέμα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν συμβουλεύτηκε τις πετρελαϊκές εταιρείες Exxon Mobil, ConocoPhillips ή Chevron πριν ή μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Δεν νομίζω ότι θα δείτε κάποια εταιρεία, πέρα από τη Chevron που ήδη δραστηριοποιείται εκεί, να δεσμεύεται για την ανάπτυξη αυτού του πόρου», δήλωσε ένα από τα στελέχη.

Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει καταρρεύσει τις τελευταίες δεκαετίες, περιορισμένη από κακοδιαχείριση και έλλειψη ξένων επενδύσεων μετά την εθνικοποίηση των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων τη δεκαετία του 2000.

Η παραγωγή διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο περίπου στο 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως πέρυσι, που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας προσφέρθηκε την Κυριακή να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αναμένω ότι η ναυτική επίθεση και ο αποκλεισμός θα αρθούν και, τελικά, θα αρθούν και οι κυρώσεις, επιτρέποντας σε μεγάλο βαθμό, αν όχι στο σύνολο, του πετρελαίου της Βενεζουέλας που έχει “κολλήσει” στη θάλασσα και σε τελωνειακές αποθήκες να διατεθεί στην αγορά», δήλωσε ο Σάιμον Γουόνγκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Gabelli Funds, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αυξήσει η Βενεζουέλα την παραγωγή της.

Περίπου δώδεκα πετρελαιοφόρα φορτωμένα με βενεζουελάνικο αργό και καύσιμα έχουν αποπλεύσει από τα χωρικά ύδατα της χώρας από την αρχή του έτους, σε φαινομενική παραβίαση του αποκλεισμού εξαγωγών της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters και πηγές της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας παρακολούθησης TankerTrackers.com.

Πηγή: skai.gr

