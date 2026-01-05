Ράλι κατέγραψαν τη Δευτέρα τα κρατικά ομόλογα της Βενεζουέλας, μετά την αιφνιδιαστική σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, εξέλιξη που τροφοδότησε ελπίδες για μία από τις μεγαλύτερες και ενδεχομένως πιο σύνθετες αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους που έχουν γίνει ποτέ.

Το ομόλογα που έχουν εκδώσει η βενεζουελάνικη κυβέρνηση και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroleos de Venezuela, γνωστή ως PDVSA, ενισχύθηκαν έως και 10 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας, ή σχεδόν 30%, καθώς αισιόδοξοι επενδυτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις.

Αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι είχαν προβλέψει την «ισχυρή ανάκαμψη» των βενεζουελάνικων ομολόγων, ανέφεραν ότι οι επενδυτές παραμερίζουν προς το παρόν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει και επικεντρώνονται στο ποιος είναι πιθανό να αναλάβει πλέον τα ηνία της χώρας και της ενδεχόμενης διαδικασίας για την αναδιάρθρωση του χρέους της.

Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στηρίξει τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες για τη θέση αυτή, τότε «τα λογικά επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση επίσημων διπλωματικών σχέσεων και την επέκταση αδειών (licenses) και σε κάποια στιγμή των διαπραγματεύσεων για μια αναδιάρθρωση χρέους», ανέφεραν οι αναλυτές.

Τα ομόλογα της Βενεζουέλας, που τέθηκαν σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών το 2017, παρουσίασαν πέρυσι την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως, σχεδόν διπλασιάζοντας την τιμή τους, καθώς ο Τραμπ κλιμάκωνε τη στρατιωτική πίεση προς τον Μαδούρο.

Οι συναλλαγές τη Δευτέρα ανέβασαν τα περισσότερα κρατικά ομόλογα της Βενεζουέλας περίπου στα 40 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb, ενώ τα ομόλογα της PDVSA κατά ενισχύθηκαν τουλάχιστον 9 σεντς, περίπου στα 30 σεντς ανά δολάριο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η PDVSA έχουν αθετήσει πληρωμές ομολόγων ονομαστικής αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Ωστόσο, το συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας -συμπεριλαμβανομένων άλλων υποχρεώσεων της PDVSA, διμερών δανείων και αποζημιώσεων από διαιτησίες- ανέρχεται σε περίπου 150 έως 170 δισ. δολάρια, ανάλογα με το πώς υπολογίζονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και οι δικαστικές αποφάσεις.

Από αυτό, 4 δισ. δολάρια οφείλονται σε πολυμερείς δανειστές, την Inter-American Development Bank και την CAF, σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, ενώ περίπου 13–15 δισ. δολάρια διμερούς χρέους οφείλονται επίσης στην Κίνα.



