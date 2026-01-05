Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στο ταμπλό της Wall Street, μετά τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουάσινγκτον να εκμεταλλευτεί τα κολοσσιαία πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

Με την έναρξη της διαπραγμάτευσης, η μετοχή της Chevron κέρδισε 4,45% φτάνοντας τα 162,83 δολάρια, η Exxon Mobil κατέγραφε άνοδο 1,73% στα 124,77 δολάρια και η ConocoPhillips κέρδιζε 4,15%, στα 100,71 δολάρια.

Ανοδικά κινούνται και όλοι οι δείκτες: ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατά 0,18%, ο Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,92% και ο S&P 500 κατά 0,53%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.