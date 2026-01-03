Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, καθώς ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 319,10 μονάδων (+0,66%), στις 48.382,39 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 6,36 μονάδων (–0,03%), στις 23.235,62 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,97 μονάδων (+0,19%), στις 6.858,47 μονάδες.
