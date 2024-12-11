Την έναρξη της λειτουργίας της, έχοντας εξασφαλίσει την αδειοδότησή της από την Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες της στο χώρο της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, ανακοίνωσε η εταιρία FinTHESIS.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η νέα εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της διαμεσολάβησης για την χορήγηση στεγαστικών δανείων, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα στεγαστικών λύσεων, ενώ αναπτύσσει επίσης δυνατές συνέργειες στο χώρο των μεσιτών ακινήτων, καθώς και καινοτόμα σύγχρονα εργαλεία που θα δώσουν σημαντικό πλεονέκτημα στον υποψήφιο δανειολήπτη. Επιπλέον παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της αναζήτησης την αναγκαία συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε ο πελάτης (ή υποψήφιος δανειολήπτης) να καταλήξει στη βέλτιστη επιλογή. Έχει στελεχωθεί από πιστοποιημένους συμβούλους στεγαστικών δανείων, με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στην χορήγηση δανείων.

Όπως επισημαίνεται, διαθέτει την αναβαθμισμένη και αξιόπιστη πλατφόρμα υποβολής αίτησης στεγαστικού δανείου https://app.e-stegastiko.gr/, η οποία συνδυαστικά με τους πιστοποιημένους συμβούλους της, δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο δανειολήπτη να ενημερωθεί και να πάρει εύκολα στεγαστικό δάνειο χωρίς απαραίτητα να προηγηθεί επίσκεψή του σε τραπεζικό κατάστημα. Επιπλέον, ακόμη κι αν δεν έχει καταλήξει στο ακίνητο που επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το στεγαστικό πρόγραμμα και το δάνειο που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Η FinTHESIS παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης προς τους υποψήφιους δανειολήπτες για την χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Σκοπός της νέας εταιρείας, όπως επισημαίνεται, είναι να αποτελεί έναν στενό συνεργάτη που μέσα από σχέση εμπιστοσύνης με κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν εμπόδια ώστε ο υποψήφιος δανειολήπτης, να κάνει το όνειρο απόκτησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, πραγματικότητα.

Είναι μέλος του μεγάλου ιταλικού ομίλου doValue S.p.Α, που επεκτείνεται στον τομέα της διαμεσολάβησης για την χορήγηση στεγαστικών δανείων, με στόχο την δυναμική τοποθέτησή της στην αγορά της μεσιτείας πιστώσεων που αναπτύσσεται στην ελληνική αγορά, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις.

Σε ενημερωτικό της σημείωμα η εταιρεία αναφέρεται μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης στον τομέα της στεγαστικής πίστης:

Τα σημαντικά σημεία της διαμεσολάβησης

1. Παρέχει την πλέον εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια αναζήτησης ενός τραπεζικού στεγαστικού προϊόντος (ή δανείου).

2. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα στεγαστικών λύσεων.

3. Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν, γιατί η εταιρεία διαμεσολάβησης αμείβεται από την τράπεζα κατά την εκταμίευση του δανείου.

4. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος μπορεί να εξηγήσει δυσνόητους όρους των δανείων και κάθε τι που απαιτεί επεξήγηση.

5. Η υπηρεσία δίνει πρόσβαση στα δανειακά προϊόντα όλων των τραπεζών, οπότε μπορεί ο καθένας να επιλέξει την τράπεζα και το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

6. Οι πελάτες μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τα στεγαστικά προϊόντα όλων των τραπεζών.

7. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος θα βοηθήσει στην επιλογή του προϊόντος που ταιριάζει στο οικονομικό προφίλ και στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης.

8. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος θα διαχειριστεί τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν σε ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, όπως είναι το στεγαστικό δάνειο.

9. Ο ενδιαφερόμενος γλιτώνει χρόνο και κόπο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να κλείσει ραντεβού για να κάνει επισκέψεις με όλες τις τράπεζες επιλογής του.

10. Μέσω της υπηρεσίας λαμβάνεται γρήγορα οικονομική προέγκριση, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορεί να υποστηρίξει.

Συμπερασματικά, παρέχει την αναγκαία σφαιρική ενημέρωση και την ευελιξία επιλογής της κατάλληλης λύσης, ενώ, παράλληλα, ο υποψήφιος δανειολήπτης με την υποστήριξη του πιστοποιημένου συμβούλου κατανοεί εξ αρχής τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για το στεγαστικό προϊόν που θα επιλέξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

