Οι μαζικές απελάσεις που θέλει ο Τραμπ θα κατάφερναν βαρύ χτύπημα στην αμερικανική οικονομία

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως αφού ορκιστεί κι επιστρέψει στην εξουσία, την 20ή Ιανουαρίου 2025, θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Ειδικοί που εκφράστηκαν στην αμερικανική Γερουσία προειδοποίησαν όμως ότι αν εφαρμοζόταν η συγκεκριμένη εξαγγελία του Ρεπουμπλικάνου, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές, ωθώντας Ρεπουμπλικάνους να τον υπερασπιστούν — ακόμη μια ένδειξη, αν χρειαζόταν κάποια, του πόσο βαθιά παραμένει η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ, έναν μήνα και πλέον μετά τις εκλογές.

Ο πρώην και επόμενος πρόεδρος διαβεβαιώνει πως θα κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης όταν γυρίσει στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, κινητοποιώντας τον στρατό για να συλλάβει, να συγκεντρώσει και να απελάσει 13 εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες.

Ωστόσο, ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας αρμόδιας για τις υποθέσεις της δικαιοσύνης, στην οποία προεδρεύει Δημοκρατικός ως τις αρχές Ιανουαρίου, στρατηγός ε.α. και ειδικοί σε ζητήματα μετανάστευσης προειδοποίησαν πως οι μαζικές απελάσεις μεταναστών θα κατάφερναν πλήγμα στην ευημερία όλων των Αμερικανών.

«Το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων του εκλεγμένου προέδρου θα συνέτριβε την αμερικανική οικονομία και θα κατάφερνε πλήγμα σε θεμελιώδη στοιχεία της κοινωνίας μας», καθώς εκτός των άλλων θα συνεπαγόταν πως θα διωχτεί από τη χώρα «σχεδόν το 4% του συνολικού πληθυσμού» της, εξήγησε ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ, αναλυτής του American Immigration Council, ινστιτούτου χωρίς κομματικό πρόσημο.

Κατά τους υπολογισμούς του, οι απελάσεις θα κόστιζαν σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και θα διέγραφαν από το 4,2 ως το 6,8% του ΑΕΠ, με άλλα λόγια οι συνέπειες θα ήταν συγκρίσιμες με εκείνες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008.

Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ολοένα πιο σοβαρό πρόβλημα στα σύνορά τους με το Μεξικό. Κατά τη διάρκεια (και) αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έπαυε να μιλά περί «εισβολής», περί μαζικής έλευσης «βιαστών» και «δολοφόνων» στη χώρα.

Πάνω από το 90% των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ έχει λευκό ποινικό μητρώο. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ή εργάζονται σε τομείς όπως οι κατασκευές, η εστίαση, η φροντίδα των παιδιών ή των ηλικιωμένων — που θα πλήττονταν σοβαρά αν οι απελάσεις γίνονταν πραγματικότητα, όπως προέβλεψε ο κ. Ράιχλιν-Μέλνικ.

Ο Ράντι Μάνερ, στρατηγός ε.α. του αμερικανικού στρατού ξηράς, τόνισε από την πλευρά του πως εάν διατάσσονταν να εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις, αυτό θα έπληττε το ηθικό τους: θύμισε πως δεν έχουν εκπαιδευτεί για τέτοιον ρόλο, ούτε διαθέτουν τον εξοπλισμό ή τις υποδομές.

Ο Φοντέ Τουρέ, εισαγγελικός λειτουργός στη Φιλαδέλφεια, κατέθεσε στους γερουσιαστές πως είναι γεννημένος στη Σιέρα Λεόνε και πως συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν στη χώρα παράνομα όταν έδινε εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα οδήγησης.

«Από κοινωνική σκοπιά, οι μαζικές απελάσεις θα ήταν καταστροφικές», πρόσθεσε.

«Ως εισαγγελέας, ξέρω ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τους μετανάστες μπορεί να είναι περίπλοκες. Αν οι μετανάστες φοβούνται να συνεργαστούν με την αστυνομία, ή εισαγγελείς όπως εγώ, διότι θα διατρέχουν κίνδυνο απέλασης, θα υποφέρουμε όλοι», πρόσθεσε.

Όμως μάρτυρες που κάλεσαν στην επιτροπή Ρεπουμπλικάνοι, όπως η Πάτι Μόριν, η κόρη της οποίας βιάστηκε και στραγγαλίστηκε το 2023, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι μετανάστης που είχε απελαθεί τρεις φορείς, τάχθηκαν αντίθετα υπέρ των μαζικών απελάσεων.

«Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, πιστεύω πως οι απελάσεις είναι απαραίτητες», είπε η κυρία Μόριν.

«Οι Αμερικανοί δεν θα έπρεπε να φοβούνται μέσα στα σπίτια τους. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους που υπάρχουν ήδη, πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τις αμερικανικές οικογένειες».

Ο Αρτ Άρθουρ, του Κέντρου Μελετών για τη Μετανάστευση, προειδοποίησε εναντίον του να επικρίνεται σχέδιο που δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ δήλωσε βέβαιος πως οποιοδήποτε σχέδιο του εκλεγμένου προέδρου θα «συμμορφώνεται προς τον νόμο».

Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι άνθρωποι «με μεγάλη καρδιά», αλλά έσπευσε να προσθέσει πως αισθάνονται προδομένοι από τη μεταναστευτική πολιτική του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου ο αριθμός των μεταναστών που πέρασαν στις ΗΠΑ από το Μεξικό έσπασε ρεκόρ, προτού υποχωρήσει το 2024. Ο κ. Μπάιντεν επικρίθηκε από οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών διότι υιοθέτησε μέρος της πολιτικής που είχε ασκήσει ο κ. Τραμπ στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

«Αν βρίσκεστε εδώ παράνομα, προετοιμαστείτε να αναχωρήσετε. Αν είσαστε κακοποιοί, θα έρθουμε να σας ψάξουμε», διεμήνυσε ο γερουσιαστής Γκρέιαμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

