Ποιες «παγίδες» κρύβει ο νέος νόμος για τις φοροαπαλλαγές στα ακίνητα 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εκπλήξεις κρύβει το νέο καθεστώς φοροαπαλλαγών που νομοθέτησε το Κράτος για όσους επιλέξουν είτε να «ανοίξουν» τα κενά διαμερίσματά τους για να τα εκμισθώσουν είτε μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες. Αν και το δέλεαρ της 3ετους φοροαπαλλαγής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, εντούτοις η όλη διαδικασία είναι «ναρκοθετημένη» από τα «ψιλά γράμματα» των σχετικών διατάξεων.



Είναι ενδεικτικό πως βάσει των όσων προβλέπονται στο νόμο για να διατηρήσει κάποιος την εν λόγω φοροαπαλλαγή, η μίσθωση δεν πρέπει να διακοπεί για αυτό το διάστημα της 3ετίας, κάτι που σαφώς καθιστά «δέσμιο» του ενοικιαστή όποιον ιδιοκτήτη ακινήτου εκμεταλλευτεί την διάταξη.

Τα «ψιλά γράμματα» και οι «παγίδες» του νόμου

«Χαμένοι» όμως μπορεί να αποδειχτούν και οι ίδιοι οι ενοικιαστές, όπως επισημαίνει και η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., καθώς υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που δεν έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν μισθωτήρια 3ετούς διάρκειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ανάγκη διαμονής τους σε τόπους εργασίας διαφορετικούς από τη μόνιμη κατοικία τους, για χρόνο μικρότερο από την τριετία.

Ποια λοιπόν είναι ακριβώς η «παγίδα» στα «ψιλά γράμματα» του νόμου, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ανασταλτικά στο να προκύψει σοβαρό ενδιαφέρον για τις ευεργετικές αυτές διατάξεις;

Στο άρθρο 9 του νόμου 5162/2024, προβλέπεται μεταξύ άλλων:

«β) Αν εντός των τριών (3) ετών της περ. α) το ακίνητο:

βα) κενωθεί, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που αυτό κενώνεται,

ββ) διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το πρώτο έτος της μίσθωσης».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η φοροαπαλλαγή παύει να ισχύει και χάνεται για τον εκμισθωτή αν εντός των τριών ετών της διάρκειας της η κατοικία κενωθεί, δηλαδή αν παραμείνει κενή και χωρίς επόμενο ενοικιαστή.

Αν λοιπόν, ο εκμισθωτής δεν μπορέσει να βρει άμεσα νέο ενοικιαστή, η ζημιά για όσους ενδιάμεσους μήνες τυχόν μείνει η κατοικία κενή είναι αποκλειστικά δική του.

Και αυτό ισχύει ακόμη και εάν η πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή γίνει είτε στην περίπτωση που προέκυψαν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν ψευδώς δήλωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει για ολόκληρη την τριετία ή αποβλήθηκε δικαστικά γιατί δεν καταβάλει τα μισθώματα.

Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν αναδρομικά φόρους

Άλλο ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουν όσοι θελήσουν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νόμου είναι ότι εάν η κατοικία εντός των τριών ετών της σύμβασης, διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης, οπότε θα τεθεί και θέμα αναδρομικής καταβολής φόρου εισοδήματος για όλα τα προηγουμένως εισπραχθέντα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.

Να σημειωθεί ακόμη, πως στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται μισθώσεις που έχουν ημερομηνία υπογραφής τους από 8.9.2024 και έως και την 31.12.2025.

Συνεπώς η φοροαπαλλαγή χάνεται οριστικά για τα μισθώματα από κατοικίες που μέχρι 31.12.2025 δεν θα έχουν συμπληρώσει την τριετία κενότητας ή την ετήσια διάθεση σε βραχυχρόνια μίσθωση.

«Χαμένες» θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι και οι πολύτεκνες οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, καθώς στο νόμο υπάρχει περιορισμός των τετραγωνικών που μπορούν των κατοικιών που μπορούν να διατεθούν προς ενοικίαση για να «κερδίσουν» την φοροαπαλλαγή: Η επιφάνεια κυρίων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τ.μ.

Συνήθως οι πολύτεκνες οικογένειες, έχουν εξ ορισμού αυταπόδεικτη ανάγκη κατοικίας εμβαδού κατά πολύ μεγαλύτερου από 120 τ.μ.



Πηγή: skai.gr

