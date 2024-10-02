Ντόναλτ Τραμπ vs Κάμαλα Χάρις : Το Μπραντ ντε φερ για οικονομία

Toυ Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν υπάρχει δημοσκόπηση, στην οποία οι Αμερικανοί να μην αναδεικνύουν την οικονομία ως το σημαντικότερο παράγοντα, πάνω στον οποίο θα βασίσουν την ψήφο του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Εξετάζοντας τα οικονομικά προγράμματα Τραμπ και Χάρις, θα έλεγε κάποιος ότι οι δύο διεκδικητές οραματίζονται δύο διαφορετικούς κόσμους.

Και τα μέτρα που προτείνουν θα έχουν σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις σημαντικές επιπτώσεις στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.



ΦΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ



Φόρος εισοδήματος

Ντόναλντ Τράμπ : Διατήρηση χαμηλών συντελεστών για νοικοκυριά και περαιτέρω μείωση του συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 15% από 21%

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα μειώσει γενικά τις δαπάνες και θα αυξήσει σημαντικά τις άδειες γεώτρησης πετρελαίου για την χρηματοδότηση των όσων υπόσχεται

Κάμαλα Χάρις : Αύξηση του φόρου επιχειρήσεων στο 28%

Αύξηση του φόρου στους εκατομμυριούχους και μίνιμουμ φόρος στους δισεκατομμυριούχους που θα χρηματοδοτήσουν τις φοροαπαλλαγές που υπόσχεται



Φοροαπαλλαγές

Ντόναλντ Τράμπ : Εξαίρεση των φιλοδωρημάτων από την φορολόγηση

Χωρίς πλαφόν η φοροαπαλλαγή των πολιτειακών και τοπικών φόρων

Κάμαλα Χάρις : αύξηση φοροαπαλλαγής για start up επιχειρήσεις, αύξηση του αφορολόγητου για τις οικογένειες με παιδιά και επίδομα γέννησης



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ανάλυση των οικονομολόγων του Bloomberg το Δημόσιο Χρέος από 99% του ΑΕΠ εκτινάσσεται στο 116% με τα μέτρα Τραμπ, αυξάνεται στο 109% με τα μέτρα Χάρις.

Το ΑΕΠ ενισχύεται κατά 0,3% με τα μέτρα Τραμπ έως το 2028. Χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή από τις παρεμβάσεις Χάρις.

Ο πληθωρισμός αυξάνεται κατά 0,4% με τα μέτρα Τραμπ. Η προσέγγιση της Χάρις δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση.



ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Με τις άδειες γεώτρηση πετρελαίου εκτιμά ότι θα ρίξει τις τιμές ενέργειας

Κάμαλα Χάρις: Προτείνει ακόμη και ομοσπονδιακή απαγόρευση ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πλαφόν στην ιδιωτική συμμετοχή των συνταγογραφημένων φαρμάκων



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρα Τραμπ: Αμφίβολο αν μπορούν να εφαρμοστούν καθώς ήδη οι ΗΠΑ «τρυπάνε» πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Θα περνούσαν μόνο με θρίαμβο των Ρεπουμπλικανών

Μέτρα Χάρις: Οι αναλύσεις δεν δείχνουν ότι παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ αύξησαν τα περιθώρια κέρδους τους και επικρατεί σκεπτικισμός μεταξύ των οικονομολόγων ότι οι προτάσεις της θα βλάψουν τη λειτουργία της αγοράς.



ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Ντόναλντ Τράμπ: Αξιοποίηση δημόσιας γης για χτίσιμο κατοικιών. Υπόσχεται μείωση κόστους ανέγερσης μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας ενώ κυνικά παραδέχεται ότι η απέλαση χιλιάδων μεταναστών θα αυξήσει τα διαθέσιμα σπίτια

Κάμαλα Χάρις: Επιδότηση 25.000$ για όσους αγοράζουν πρώτη κατοικία. Ταμείο 40δισ€ επιδοτήσεων για ανακαινίσεις και μέτρα συγκράτησης τιμών των ενοικίων.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρα Χάρις: Κίνδυνος να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων αφού η επιδότηση των αγοραστών θα αυξήσει τη ζήτηση



ΕΜΠΟΡΙΟ

Ντόναλντ Τραμπ: Επιβολή δασμών 20% σε όλα τα εισαγόμενα είδη και 60% στα εισαγόμενα από την Κίνα

Επιπλέον δασμοί περιμένουν και όσα κράτη εγκαταλείψουν το δολάριο

Κάμαλα Χάρις : Διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής με τους χαμηλότερους δασμούς

Φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις για να ανταγωνιστούν τις Κινεζικές



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρα Τραμπ : Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,8% και αύξηση του πληθωρισμού κατά 4,3%!! Αν εκτός από την Κίνα αντιδράσουν κι άλλες χώρες η μείωση του ΑΠΕ μπορεί να φτάσει και το 1,3%.

Σύμφωνα με την Golman Sachs για κάθε μονάδα δασμών ο δομικός πληθωρισμός (πλην τροφίμων κι ενέργειας δηλαδή) αυξάνεται κατά 0,1%



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Έχει υποσχεθεί την απέλαση εκατομμυρίων

Κάμαλα Χάρις: Γενικόλογες αναφορές για νομοθεσία που θα περιορίζει τις εισόδους από τα σύνορα



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρα Τραμπ : Στο σενάριο της απέλασης των μεταναστών που ήρθαν μετά το 2020 η πτώση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 3% έως το 2028 και η μείωση των τιμών στο 0,75%

Αν απελαθούν όλοι οι παράνομοι μετανάστες η μείωση του ΑΕΠ ξεπερνά το 8% και η μείωση των τιμών το 1,5%



Σύμφωνα με το ινστιτούτο Peterson η απέλαση 1,3εκατ μεταναστών αυξάνει μετά από 3 χρόνια τον πληθωρισμό κατά 1,3%. Η απέλαση 7,5εκατ μεταναστών σημαίνει +7,4% στον πληθωρισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ στα πιο «μεγάθυμα» του έχει μιλήσει για απέλαση 20εκατομμυρίων ανθρώπων!!



Το συμπέρασμα είναι ότι σε μια οικονομία με αυξημένες τιμές 20% σε σχέση με την πανδημία, την ανεργία σε υψηλό τριετίας και το διογκούμενο δημόσιο χρέος καμιά από τις 2 προτάσεις δεν αποτελεί λύση στο δημοσιονομικό και όχι μόνο χάος.

Απλά η Κάμαλα Χάρις θα έκανε μικρότερη ζημιά.

