Για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, που αφορά στην πλειονότητα των καταναλωτών, η τελική τιμή μειώνεται σε 0,1496 €/kWh δηλαδή 6,1% χαμηλότερα από τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, η ΔΕΗ μειώνει τις τιμές και για τους επαγγελματίες κατά 4,7% για τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του Γ21 πράσινου τιμολογίου για επαγγελματίες μειώνονται σε 0,1634 €/kWh από 0,1714.

Στα μπλε τιμολόγια της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή, η ΔΕΗ διατηρεί εγγυημένη σταθερή τιμή 0,145 για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter (0,142 για το myHomeOnline) και 0,145 για 12 μηνες για το μπλε επαγγελματικό myBusinessEnter.

Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ

Πηγή: skai.gr

