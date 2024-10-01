Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,34%, στα 107,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και αρχικά κινήθηκαν ήπια ανοδικά.

Και σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη μετοχή της Εθνικής καθώς συνεχίζεται το placement με την προσφορά του 10% να έχει καταγράψει εντυπωσιακή υπερκάλυψη κατά 11 φορές.

Η τιμή της μετοχή έκλεισε με πτώση 0,34% στα 7,6500 ευρώ, ενώ αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 7,7720 ευρώ (+1,25%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.447,03 μονάδες, σημειώνοντας 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.459,12 μονάδες (+0,50%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 107,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.554.044 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,95%), του ΟΤΕ (+1,.61%) και του ΟΛΠ (+1,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,75%), της Coca Cola HBC (-1,54%), της Alpha Bank (-1,38%) και της Viohalco (-1,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 4.451.453 και 4.144.969 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 67 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,74% και Κλωστήρια Ναυπάκτου +2,60%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,56% και Αφοί Κορδέλλου -7,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,4000 -0,84%

ALPHA BANK: 1,5365 -1,38%

AEGEAN AIRLINES: 10,9700 +0,37%

VIOHALCO: 5,7400 -1,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7000 +0,23%

ΔΑΑ:7,5900 -0,71%

ΔΕΗ: 11,9800 -0,50%

COCA COLA HBC:31,9200 -1,54%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9520-0,20%

ΕΛΠΕ: 7,0400 +0,79%

ELVALHALCOR: 1,8800 +0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6500 -0,34%

ΕΥΔΑΠ: 5,6700 -1,22%

EUROBANK: 2,0220 -1,75%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5400 +0,67%

MOTOR OIL: 21,2200 -0,19%

JUMBO: 26,2000 +1,95%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,9400 -1,24%

ΟΛΠ:27,0500 +1,12%

ΟΠΑΠ: 15,9100 -0,31%

ΟΤΕ: 15,7400 +1,61%

AUTOHELLAS:11,0000 +0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7900 -0,94%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5000 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

