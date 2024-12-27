Το 2025 έρχεται με άκρως συναρπαστική και βραβευμένη διάθεση να συναρπάσει τους σινεφίλ στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και στο Novastars, το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων! Μεγάλες πρεμιέρες, όπως το blockbuster «Bad Boys Ride or Die» και η ταινία της Sofia Coppola «Priscilla» με την Cailee Spaeny να είναι υποψήφια το 2024 για το βραβείο Καλύτερης ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες, καθηλωτική νέα σειρά όπως το «Sampre» της Οσκαρικής σκηνοθέτιδας Jean-Xavier de Lestrade καθώς νέοι κύκλοι σειρών. Και φυσικά το κανάλι των Βραβείων, Novastars για 58 ημέρες με 73 ταινίες που έχουν αποσπάσει 153 βραβεία και 320 υποψηφιότητες αλλά και την LIVE μετάδοση της τελετής των 82 ων Χρυσών Σφαιρών συνθέτουν ένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό cine περιεχόμενο για όλο τον Ιανουάριο!

Το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων, Novastars (θέση 200) το οποίο θα έχει ενεργοποιημένο το 7 days Catch Up TV, ενώ θα είναι διαθέσιμο και On Demand κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία, είναι εδώ και υπόσχεται ανεπανάληπτο κινηματογραφικό υπερθέαμα! Από την Κυριακή 5 Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025 οι σινεφίλ θα συντονιστούν στο κανάλι των βραβείων απολαμβάνοντας για σχεδόν δύο μήνες 68 ταινίες που έχουν αποσπάσει 153 βραβεία και 320 υποψηφιότητες!

Κάθε βράδυ από τις 21:30 το Novastars θα προβάλει δύο ταινίες back to back που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ φυσικά το ενδιαφέρον μονοπωλούν και οι τελετές απονομής των βραβείων Golden Globes (5/1) και BAFTA (16/2), αφιερώματα που τιμούν μοναδικούς σκηνοθέτες, αφιερώματα στις καλύτερες ερμηνείες του Χόλιγουντ, αλλά κι εβδομαδιαία αφιερώματα που μας οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές.

Η 82η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 03:00 (ξημερώματα 6/1) στο Novastars με τoν αυθεντικό ήχο της εκδήλωσης (με τους σινεφιλ να μπαίνουν στο κλίμα από τις 02:00 με το Red Carpet) ενώ την ίδια ημέρα (6/1) η τελετή θα μεταδοθεί υποτιτλισμένη στις 21:00 από το Novacinema1 με το Red Carpet. Mην χάσετε LIVE και ΔΩΡΕΑΝ την 82η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes (5/1). Μπείτε στο eon.nova.gr,, αποκτήστε το δικό σας κωδικό και απολαύστε δωρεάν την τελετή αλλά και το πλούσιο περιεχόμενο της ΕΟΝ συμπεριλαμβανομένου και του πλούσιου προγράμματος των Novacinema και του Novalifε. Παράλληλα, η 78η τελετή απονομής των Βραβείων BAFTA θα μεταδοθεί από το Novastars στις 16/2.

Κατά τη διάρκεια του Novastars θα προβληθούν special αφιερώματα στους Γιώργο Λάνθιμο, Jacques Audiard, Ralph Fiennes, Domingo Colman​, David Lynch, Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Cillian Murphy, Nicole Kidman.

Επίσης, θα υπάρξουν 3 αφιερωματικές εβδομάδες με μεγάλες ταινίες:

 Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Διαμαντιών: 3/2 - 9/2: Μία εβδομάδα με ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.

 Εβδομάδα BAFTA: 10/2 - 16/2: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA.

 Εβδομάδα Όσκαρ 24/2 -2/3: Μια εβδομάδα με οσκαρικές ταινίες που έχουν βραβευτεί ή προταθεί για Όσκαρ.

Μεταξύ των ταινιών που θα απολαύσουν οι σινεφίλ είναι «Rust & Bone​​​», «Dheepan», ​​«De battre mon coeur sest arrêté​​», «Paris 13th District», ​«Un Prophete​», «The End of the Affair​», «The Reader», «Selma», «If Beale Street Could Talk», ​«Blue Velvet», «Mulholland Drive​», «Kill Bill I & II​», «Reservoir Dogs», «Priscilla», «Lost in Translation​», «The wind that Shake that Barley», «Breakfast on Pluto», «How to have sex», «Billy Eliot», ​«Fair Game», «Apocalypto», «Oppenheimer», «Gangs of New York», «The Fabelmans», «Corsage», «The Zone of Interest», «Apollo 13», κ.α.

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τους σινεφίλ τον Ιανουάριο με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1. Με τα φιλμ «The Portable Door» (5/1), «Bad Boys: Ride or Die​ (12/1), «Priscilla» (19/1) και «Guy Ritchies The Covenant» (26/1).​ H Sunday Premiere «The Portable Door» (2023, διάρκειας 112’) με τους Christoph Waltz, Sam Neill, Sophie Wilde, Miranda Otto και σε σκηνοθεσία του Jeffrey Walker είναι μια κωμωδία φαντασίας όπου ένας νεαρός ασκούμενος ανακαλύπτει μια μαγική συνωμοσία μέσα σε μια μυστηριώδη οργάνωση, όπου οι μαγικές πόρτες οδηγούν σε εναλλακτικές διαστάσεις και κρυφά σχέδια.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες «The Black Demon» στις 10/1, «I saw the glow» στις 17/1 και «Tarot» στις 31/1 να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 με την ταινία σουηδικής παραγωγής «Exodus» στις 8/1 να κάνει πρεμιέρα), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχεται πρεμιέρα νέας σειρά καθώς και νέων κύκλων στο Novacinema4. Από τις 4/1 (22:00) έρχεται η νέα σειρά «Sambre» της Οσκαρικής σκηνοθέτιδας Jean-Xavier de Lestrade, ενώ στις 13/1 (22:00) κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος «Μagpie Μurders: Μoonflower Μurders​» στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe (13/1, 22:00). Παράλληλα, πρεμιέρα κάνουν οι νέοι κύκλοι των σειρών, «Accused season 2» (από 22/1, 22:00), «Billy the Kid season 2» (από 9/1, 22:00) και «Based on a true story season 2» (από 3/1, 22:00). Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Mr.Loverman» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «The Brigade» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 15/1), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00).

Στο Novalifε και στις «Ιστορίες Γυναικών» που προβάλλονται κάθε Τρίτη (21:00), κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7 Ιανουαρίου το ντοκιμαντέρ «Shocking Schiaparelli». Η Έλσα Σκιαπαρέλι, τολμηρή και αντισυμβατική εμβληματική σχεδιάστρια μόδας και αντίπαλος της Κοκό Σανέλ, συνεργάστηκε με σουρεαλιστές και επαναστατικοποίησε τη μόδα, αν και η κληρονομιά της παραμένει υποτιμημένη. Παράλληλα, θα προβληθούν και τα ντοκιμαντέρ «Call me Kate» (14/1), «Coco Chanel: Unbuttonned» (21/1) και «Nadia» (28/1). Κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά τους σινεφίλ, για να ακολουθήσει στη συνέχεια το show του Jimmy Fallon «Tonight Show».

Πλούσιο μενού όμως έχουμε και στα EON Box Sets με τις σειρές «The Young Pope», «The New Pope», «Sambre» και «Billy the Kid season 1 & 2». ​

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιανουαρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Και μην ξεχνάτε! Μέχρι τις 10/1/2025 η Nova προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα στο πλούσιο και συναρπαστικό περιεχόμενο της ΕΟΝ! Όσοι ενδιαφέρονται, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στο eon.nova.gr, να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό και να παρακολουθήσουν το πλούσιο περιεχόμενο από την ΕΟΝ, συμπεριλαμβανομένων και των καναλιών Novacinema, Novalifε και Novastars!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.

