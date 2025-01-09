Η Nova πρωταγωνιστεί και στις Χρυσές Σφαίρες 

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να σαρώνει στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, κατακτώντας 6 βραβεία σε όλες τις Premium Κατηγορίες στις φετινές 82ες Χρυσές Σφαίρες που μεταδόθηκαν ζωντανά από τo κανάλι των βραβείων Novastars, για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν και μεταδίδονται ήδη αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Η ταινία «Emilia Perez» του Jacques Audiard απέσπασε 4 βραβεία, για Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ, Καλύτερης Β’ Γυναικείος ερμηνείας για τη Zoe Saldana, Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία, Καλύτερο Τραγούδι.

Η ταινία «I'm Still Here» κατέκτησε το βραβείο της Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας/Δράμα για τη Φερνάντα Τόρες.

Στις σειρές, το μοναδικό «True Detective: Night Country» που προβάλλεται αυτή την περίοδο στα κανάλια Novacinema και είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα ΕΟΝ, κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Μίνι σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία για την Τζόντι Φόστερ.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2025-2026 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.



