Συνεργασία με την ITA Airways, τον ιταλικό εθνικό αερομεταφορέα, ανακοίνωσε η SKY express. Η νέα συνεργασία ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο των στρατηγικών interline συνεργασιών, δημιουργώντας νέες προοπτικές διασύνδεσης της χώρας.

Πρόκειται για στρατηγική επιλογή και συνεργασία της εταιρείας με τον εθνικό αερομεταφορέα της Ιταλίας, χάρη στην οποία, επιβάτες από την Ιταλία αλλά και από όλο τον κόσμο, μπορούν να ταξιδέψουν προς το μεγαλύτερο δίκτυο ελληνικών προορισμών, που εξυπηρετεί η SKY express. Αντίστοιχα, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας - αλλά και από τη Λάρνακα της Κύπρου - με τη SKY express, μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, μέσω της Ρώμης και του Μιλάνου, είτε σε άλλες ιταλικές πόλεις είτε σε προορισμούς εκτός Ευρώπης και μάλιστα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η προσθήκη της ΙΤΑ Airways στο portfolio των στρατηγικών συνεργασιών της SKY express με τους μεγαλύτερους παγκόσμιους αερομεταφορείς, ενισχύει τη διεθνή θέση της εταιρείας, αλλά και τις προοπτικές διασύνδεσης της χώρας και εδραίωσης του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και οι υπόλοιπες 20 συμφωνίες interline με κορυφαίους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι οι: Air France, Airtransat, Air Serbia, American Airlines, British Airways, Condor Airlines, Cyprus Airways, Delta Airlines, Easyjet, El AL Israel Airlines, Emirates, Etihad, KLM, Lot Airlines Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Transavia και Turkish Airlines.

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express δήλωσε:

«Πρόκειται για έναν σημαντικό αερομεταφορέα με μεγάλη δυναμική που προστίθεται στο portfolio των interline συνεργασιών μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία με την ITA Airways ενισχύει περαιτέρω τις επιλογές που προσφέρουμε στους επιβάτες μας από την Ελλάδα και την Κύπρο να ταξιδέψουν σε προορισμούς εντός Ιταλίας και ταυτόχρονα να επωφεληθούν από τη συνδεσιμότητα του δικτύου σε διεθνείς προορισμούς. Αντίστοιχα, επιβάτες από όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε από τους 33 προορισμούς επιχειρούμε στην Ελλάδα. Με τη νέα μας αυτή συνεργασία ενδυναμώνουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία μας στην ιταλική αγορά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για ενίσχυση του εθνικού τουριστικού προϊόντος».

Από την πλευρά του, ο Cesare Autera, VP Alliances & Partnerships της ITA Airways, δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία διασύνδεσης με τη SKY express. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα, που συμβάλλει στη στρατηγική επέκταση της ITA Airways, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα για τους επιβάτες μας που ταξιδεύουν μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Επιπλέον, διευκολύνει τις συνδέσεις από τον κόμβο μας στο Fiumicino της Ρώμης προς πολλούς προορισμούς εντός της Ιταλίας, σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, ενισχύοντας περαιτέρω τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η SKY express χάρη στις στρατηγικές συμμαχίες της με 20 κορυφαίους αερομεταφορείς, διασυνδέει την Ελλάδα και την Κύπρο με περισσότερες από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πετώντας με τον ανανεωμένο και σύγχρονο στόλο των 27 αεροσκαφών, τον νεότερο στην Ελλάδα - μέσος όρος ηλικίας 1,6 έτη για τα αεροσκάφη τύπου ATR 72-600 και 3,1 έτη για τα Airbus neo- και έναν από τους πιο περιβαλλοντικά φιλικούς στην Ευρώπη, η SKY express εγγυάται μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

